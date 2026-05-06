Право

В Казахстане некоторым чиновникам запретят работать вместе

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 12:30 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 6 мая 2026 года одобрили поправки по вопросам противодействия коррупции. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Айдос Сарым напомнил, что в конце 2023 года правительство в целях реализации задач, определенных Концепцией антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, внесло в Мажилис два законопроекта, направленных на совершенствование деятельности по противодействию коррупции.

Документом, по его словам, усиливаются превентивные меры по противодействию коррупции. Для этих целей усовершенствован институт предотвращения и урегулирования конфликта интересов путем подробной регламентации данного процесса. Повышается роль уполномоченного по этике, комплаенс-службы и службы управления персоналом в этой работе.

"Вводится антикоррупционное ограничение в виде недопустимости использования должностных полномочий в личных интересах, при этом раскрывается понятие "личный интерес", а также устанавливается обязанность декларирования личных интересов. Расширен круг лиц, с которыми недопустима совместная служба, с включением в их число связанных лиц. Вместе с тем усилен контроль по осуществлению кадровых процессов в государственных учреждениях и субъектах квазигосударственного сектора", – подчеркнул депутат.

В случае непринятия или несвоевременного принятия мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов предусматривается дисциплинарная или административная ответственность. При этом акты, договора, сделки и другие решения, принятые или заключенные в условиях конфликта интересов, будут признаваться недействительными.

"Криминализируются деяния, связанные обещанием, предложением, требованием взятки. Как показывает международная практика, признание договоренности о взятке оконченным преступлением имеет профилактический эффект, который позволяет пресекать взяточничество до причинения ущерба государству", – уверен мажилисмен.

Совершенствуется работа по искоренению бытовой коррупции путем ужесточения уголовной ответственности работников, не являющихся госслужащими, за получение незаконного вознаграждения в крупном размере или путем вымогательства. Также вводится уголовная ответственность за предоставление незаконного вознаграждения вышеуказанным лицам.

"Усилена ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений с установлением санкций, соразмерных уголовным. Также приняты поправки, предоставляющие государственным юридическим лицам возможность получать безвозмездно поступивший в состав государственного имущества подарок, переданный/врученный в ходе протокольного или другого официального мероприятия", – резюмировал Айдос Сарым.

5 мая 2026 года в Комитете национальной безопасности сообщили, что в феврале-апреле Службой по противодействию коррупции (СПК) зарегистрировано 317 коррупционных правонарушений.

Оксана Даирова
Читайте также
Мажилис Парламента РК
14:08, 06 мая 2026
В Казахстане хотят ужесточить контроль за потреблением газа
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы
13:22, 30 апреля 2026
Обязательный наркоскрининг для некоторых чиновников введут в Казахстане
Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА
11:30, 06 мая 2026
Дроны и приборы ночного видения запретят использовать охотникам
