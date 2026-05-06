Кого могут освободить по амнистии, рассказали в МВД

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 6 мая 2026 года в кулуарах МВД рассказал о предварительных подходах к уголовной и административной амнистии, а также озвучил, какие категории осужденных не подпадут под ее действие, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что работа по амнистии продолжается, и на сегодняшний день уже выработаны предварительные подходы по уголовной амнистии, подготовленные рабочей группой.

"В первую очередь будут освобождены от уголовной ответственности те лица на стадии расследования, которые совершили преступления небольшой тяжести, уголовные проступки, а также средней тяжести без причиненного ущерба. Также будут освобождены из мест лишения свободы осужденные лица за совершение проступков, преступлений небольшой и средней тяжести также без возмещения ущерба", – дополнил Санжар Адилов.

Он также сообщил, что амнистия не будет распространяться на лиц, осужденных за экстремистские и террористические преступления, пытки, коррупционные правонарушения, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также на заочно осужденных.

В ответ на вопрос о применении амнистии по отдельным составам преступлений он пояснил, что амнистия также может коснуться осужденных, которым остался последний год срока и которые в настоящее время находятся в местах лишения свободы.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос о неприменении амнистии при наличии первой отрицательной степени. По тяжким и особо тяжким составам преступлений, за исключением тех, о которых я уже сказал, рассматривается вопрос о сокращении срока отбытия наказания в целом на 1/5. Мы постараемся максимально широко применить амнистию. Сегодня амнистия взята в производство как депутатская инициатива, поэтому дальше будет правильнее, если ее будут комментировать депутаты. По административной амнистии работа межведомственных групп у нас продолжается. Буквально на следующей неделе мы уже расскажем о подходах к административной амнистии. На сегодня могу сказать, что субъектами административной профилактики являются более 70 государственных органов, и 15 госорганов уже представили сведения и предложения о применении амнистии в рамках своей компетенции и подведомственности", – озвучил Адилов.

Журналисты уточнили, могут ли в рамках амнистии отменить штрафы, в том числе за превышение скорости. В ответ он сообщил, что подходы по административной амнистии еще вырабатываются, а окончательное решение будет обсуждаться в Парламенте.

Ранее в МВД заявили, что при подготовке амнистии мониторят СМИ и соцсети.

27 марта 2026 года депутат Сената Марат Кожаев рассказал, кого нужно подвергать административной амнистии в Казахстане. Его коллега, депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, заявил, что будет выступать против того, чтобы амнистии подверглись нарушители правил дорожного движения.