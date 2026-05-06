Утверждены правила временного использования резервных территорий

Фото: pexels
Постановлением правительства от 4 мая 2026 года утверждены Правила временного пользования резервными территориями, сообщает Zakon.kz.

Резервные территории – территории, предназначенные для развития населенных пунктов или освоения (обустройства) межселенных территорий.

Правила распространяются на все субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в пределах границ резервных территорий, определенных и утвержденных в составе комплексных схем градостроительного планирования территорий, генеральных планов населенных пунктов и проектов детальной планировки.

Предусмотрено, что субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности направляют заявления в местные исполнительные органы для предоставления земельных участков во временное пользование из состава резервных территорий.

Временные сооружения на земельных участках из состава резервных территорий размещаются на срок продолжительности строительства объекта согласно градостроительной и проектно-сметной документациям.

Местные исполнительные органы размещают на официальных интернет-ресурсах местного исполнительного органа информацию о земельных участках из состава резервных территорий.

Земельные участки из состава резервных территорий могут быть предоставлены субъектам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности во временное землепользование для размещения временных сооружений.

Субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности обеспечивают надлежащее содержание земельных участков из состава резервных территорий и возведенных временных сооружений, а также их эксплуатацию.

После завершения строительно-монтажных работ по возведению объекта и ввода его в эксплуатацию субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности осуществляют снос временных сооружений и приводят земельные участки из состава резервных территорий в первоначальное их состояние.

Указывается, что резервные территории могут быть временно использованы местными исполнительными органами для размещения торговых палаток для проведения ярмарок сельскохозяйственной продукции, размещения цветочных ларьков, открытых стоянок для автомобилей, сезонных спортивных и игровых площадок до реализации объекта, для которого был зарезервирован земельный участок.

В случае разработки проектной документации по реализации объекта, для которого был зарезервирован земельный участок, местные исполнительные органы осуществляют снос данных сооружений и приводят земельные участки из состава резервных территорий в первоначальное их состояние.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Лариса Черненко
Водительское удостоверение, водительские права
14:52, 06 мая 2026
Механизм лишения прав водителей с серьезными болезнями хотят пересмотреть в Казахстане
Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона
09:20, 18 марта 2026
Правила использования зон режимных территорий утвердило правительство РК
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
09:51, 19 марта 2025
Правила формирования и использования резервного и гарантийного фондов утверждены в РК
