Правила использования зон режимных территорий утвердило правительство РК

Постановлением правительства РК от 12 марта 2026 года утверждены Правила использования зон режимных территорий и прилегающих к ним территорий, сообщает Zakon.kz.

Зоны режимных территорий и прилегающих к ним территорий включают в себя территории в пределах населенных пунктов, предназначенных для размещения военных и иных объектов, в отношении которых законодательством установлены особый режим и порядок их использования, в границы которых включаются санитарно-защитные территории (зоны) от объектов специального назначения, которые могут представлять угрозу безопасности проживания и здоровью населения.

Зоны режимных территорий являются территориальными объектами особого регулирования и градостроительной регламентации для размещения оборонных, охраняемых объектов и важных объектов, подлежащих государственной охране.

Зонами режимных территорий, предназначенными для размещения охраняемых объектов, в населенных пунктах являются территории, ограниченные по периметру расстоянием 100 метров, а вне населенных пунктов один километр от внешних границ территории.

При проектировании и строительстве строительных объектов, размещаемых в прилегающей зоне режимных территорий (объектов), охраняемых Службой государственной охраны РК, необходимо соблюдение следующих параметров:

в радиусе 500 метров – высотой не более 7 метров;

в радиусе 1000 метров – высотой не более 16 метров;

в радиусе 1500 метров – высотой не более 28 метров.

Использование зон режимных территорий и прилегающих к ним территорий, а также строительство и эксплуатация строительных объектов, размещаемых в зоне режимных территорий, осуществляются согласно утвержденным градостроительным проектам (генеральные планы и проекты детальной планировки) в соответствии с законодательством республики об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2026 года.