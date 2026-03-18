Правила использования зон режимных территорий утвердило правительство РК

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 09:20 Фото: pxhere
Постановлением правительства РК от 12 марта 2026 года утверждены Правила использования зон режимных территорий и прилегающих к ним территорий, сообщает Zakon.kz.

Зоны режимных территорий и прилегающих к ним территорий включают в себя территории в пределах населенных пунктов, предназначенных для размещения военных и иных объектов, в отношении которых законодательством установлены особый режим и порядок их использования, в границы которых включаются санитарно-защитные территории (зоны) от объектов специального назначения, которые могут представлять угрозу безопасности проживания и здоровью населения.

Зоны режимных территорий являются территориальными объектами особого регулирования и градостроительной регламентации для размещения оборонных, охраняемых объектов и важных объектов, подлежащих государственной охране.

Зонами режимных территорий, предназначенными для размещения охраняемых объектов, в населенных пунктах являются территории, ограниченные по периметру расстоянием 100 метров, а вне населенных пунктов один километр от внешних границ территории.

При проектировании и строительстве строительных объектов, размещаемых в прилегающей зоне режимных территорий (объектов), охраняемых Службой государственной охраны РК, необходимо соблюдение следующих параметров:

  • в радиусе 500 метров – высотой не более 7 метров;
  • в радиусе 1000 метров – высотой не более 16 метров;
  • в радиусе 1500 метров – высотой не более 28 метров.

Использование зон режимных территорий и прилегающих к ним территорий, а также строительство и эксплуатация строительных объектов, размещаемых в зоне режимных территорий, осуществляются согласно утвержденным градостроительным проектам (генеральные планы и проекты детальной планировки) в соответствии с законодательством республики об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2026 года.

