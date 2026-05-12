Оказание медпомощи в стационарах изменится в Казахстане

Министерство здравоохранения подготовило поправки в стандарт оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Изменения направлены:

в части оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях при организациях здравоохранения;

в рамках ГОБМП и ОСМС в части организации дневных стационаров с прикрепленным населением.

Также включены понятия: вспомогательные репродуктивные технологии, изменения терминологии в части медицинской цифровой системы в рамках Цифрового кодекса РК и дополнительные коды заболеваний в перечень по кодам МКБ-10 и МКБ-9 пересмотра, подлежащих лечению в стационарозамещающих условиях по оказанию процедур ЭКО.

Кроме того, включены приложения: "Направление на госпитализацию" и "Талон плановой госпитализации" по форме.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 мая.