Оказание медпомощи в стационарах изменится в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в стандарт оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Изменения направлены:
- в части оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях при организациях здравоохранения;
- в рамках ГОБМП и ОСМС в части организации дневных стационаров с прикрепленным населением.
Также включены понятия: вспомогательные репродуктивные технологии, изменения терминологии в части медицинской цифровой системы в рамках Цифрового кодекса РК и дополнительные коды заболеваний в перечень по кодам МКБ-10 и МКБ-9 пересмотра, подлежащих лечению в стационарозамещающих условиях по оказанию процедур ЭКО.
Кроме того, включены приложения: "Направление на госпитализацию" и "Талон плановой госпитализации" по форме.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 мая.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript