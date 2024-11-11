В Казахстане изменится стандарт оказания медпомощи в стационарах
Фото: akorda.kz
Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в Стандарт оказания медицинской помощи в стационарных условиях в РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень заболеваний дополнен диагнозами, по которым необходима госпитализация.
В том числе это:
- Последствие перелома черепа и костей лица
- Последствие внутричерепной травмы
- Последствие перелома позвоночника
- Последствие других переломов грудной клетки и таза
- Последствие открытого ранения верхней конечности
- Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть
- Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности
- Последствие травмы нерва верхней конечности
- Последствие других уточненных травм верхней конечности
- Последствие открытого ранения нижней конечности
- Последствие перелома бедра
- Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности
- Последствие других уточненных травм нижней конечности
- Последствия травм, захватывающих несколько областей тела
- Щелкающий палец
- Хроническая почечная недостаточность, степень 1
- Шизотипическое расстройство
- Смешанные и другие расстройства личности
- Смешанное расстройство поведения и эмоций неуточненное
- Гидроцефалия нормального давления
- Гидроцефалия при опухолевых болезнях
- Поражение центральной нервной системы неуточненное
- Диабетическая ретинопатия
- Кристаллические отложения в стекловидном теле
- Ревматоидная болезнь легкого
- Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем
- Системная красная волчанка с поражением других органов или систем
- Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией
- Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией и ряд других.
Как отмечается, пациентам с указанным диагнозами требуется круглосуточное наблюдение.
Кроме того:
- предусмотрено оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию населению в рамках ГОБМП и ОСМС, а также медицинские организации, не являющиеся поставщиками услуг ФСМС, по направлениям медицинской реабилитации;
- пересмотрены сроки действия некоторых исследований по кардиохирургическому профилю;
- включено новое приложение "Методика расчета коечного фонда" для определения планово-нормативного числа коек на региональных уровнях и в целом по стране.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 ноября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменится работа дневных стационаров при поликлиниках.
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