В Казахстане изменится стандарт оказания медпомощи в стационарах

Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в Стандарт оказания медицинской помощи в стационарных условиях в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень заболеваний дополнен диагнозами, по которым необходима госпитализация.

В том числе это:

Последствие перелома черепа и костей лица

Последствие внутричерепной травмы

Последствие перелома позвоночника

Последствие других переломов грудной клетки и таза

Последствие открытого ранения верхней конечности

Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть

Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности

Последствие травмы нерва верхней конечности

Последствие других уточненных травм верхней конечности

Последствие открытого ранения нижней конечности

Последствие перелома бедра

Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности

Последствие других уточненных травм нижней конечности

Последствия травм, захватывающих несколько областей тела

Щелкающий палец

Хроническая почечная недостаточность, степень 1

Шизотипическое расстройство

Смешанные и другие расстройства личности

Смешанное расстройство поведения и эмоций неуточненное

Гидроцефалия нормального давления

Гидроцефалия при опухолевых болезнях

Поражение центральной нервной системы неуточненное

Диабетическая ретинопатия

Кристаллические отложения в стекловидном теле

Ревматоидная болезнь легкого

Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем

Системная красная волчанка с поражением других органов или систем

Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией

Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией и ряд других.

Как отмечается, пациентам с указанным диагнозами требуется круглосуточное наблюдение.

Кроме того:

предусмотрено оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию населению в рамках ГОБМП и ОСМС, а также медицинские организации, не являющиеся поставщиками услуг ФСМС, по направлениям медицинской реабилитации;

пересмотрены сроки действия некоторых исследований по кардиохирургическому профилю;

включено новое приложение "Методика расчета коечного фонда" для определения планово-нормативного числа коек на региональных уровнях и в целом по стране.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменится работа дневных стационаров при поликлиниках.