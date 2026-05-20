Разработано Типовое положение о производственном совете по охране труда

Подготовлен проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК "Об утверждении типового положения о производственном совете по безопасности и охране труда", сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на организацию совместной работы представителей работодателей и работников по обеспечению требований безопасности и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Кроме того, проект предусматривает проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах с участием технических инспекторов по охране труда.

В Минтруда считают, что принятие приказа обеспечит методическую поддержку работодателей и работников при создании и организации деятельности производственных советов, будет способствовать развитию социального партнерства в сфере безопасности и охраны труда, а также повышению эффективности профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 июня.