Реализация проектов строительства "под ключ": утверждены правила

Министр промышленности и строительства приказом от 15 мая 2026 года утвердил Правила реализации проектов строительства "под ключ", сообщает Zakon.kz.

Строительство "под ключ" применяется при реализации проектов строительства объектов первого и второго уровней ответственности.

В случае, если проектом строительства "под ключ" предусмотрено проведение изыскательских работ и разработка градостроительной документации, такие работы осуществляются подрядчиком самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц.

Стоимость работ определяется на основании расчетной стоимости строительства "под ключ".

Оплата работ в рамках строительства "под ключ" производится в соответствии с проектной документацией.

При этом не допускается увеличение стоимости строительства, определенной по расчетной стоимости строительства "под ключ".

Взаимодействие заказчика и подрядчика, их обязанности и риски в рамках реализации строительства "под ключ" устанавливаются договором.

Основные условия договора о строительстве "под ключ" включают:

обязанности заказчика и подрядчика;

сроки выполнения;

стоимость;

риски и ответственность;

контроль качества и безопасность;

изменения и дополнения к контракту;

документация и отчетность;

тестирование и сдача объекта;

урегулирование споров;

форс-мажор;

гарантии.

Заказчик при осуществлении работ по строительству "под ключ" привлекает на договорных началах лицо, осуществляющее инжиниринговые услуги по техническому надзору.

Привлечение управляющего проектом или технического заказчика к работам по строительству "под ключ" осуществляется в соответствии со статьями 59 и 121 Строительного кодекса РК.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.