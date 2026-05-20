Реализация проектов строительства "под ключ": утверждены правила
Строительство "под ключ" применяется при реализации проектов строительства объектов первого и второго уровней ответственности.
В случае, если проектом строительства "под ключ" предусмотрено проведение изыскательских работ и разработка градостроительной документации, такие работы осуществляются подрядчиком самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц.
Стоимость работ определяется на основании расчетной стоимости строительства "под ключ".
Оплата работ в рамках строительства "под ключ" производится в соответствии с проектной документацией.
При этом не допускается увеличение стоимости строительства, определенной по расчетной стоимости строительства "под ключ".
Взаимодействие заказчика и подрядчика, их обязанности и риски в рамках реализации строительства "под ключ" устанавливаются договором.
Основные условия договора о строительстве "под ключ" включают:
- обязанности заказчика и подрядчика;
- сроки выполнения;
- стоимость;
- риски и ответственность;
- контроль качества и безопасность;
- изменения и дополнения к контракту;
- документация и отчетность;
- тестирование и сдача объекта;
- урегулирование споров;
- форс-мажор;
- гарантии.
Заказчик при осуществлении работ по строительству "под ключ" привлекает на договорных началах лицо, осуществляющее инжиниринговые услуги по техническому надзору.
Привлечение управляющего проектом или технического заказчика к работам по строительству "под ключ" осуществляется в соответствии со статьями 59 и 121 Строительного кодекса РК.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.