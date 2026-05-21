Право

Определены недобросовестные практики в работе брокеров

Фото: pixabay
Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 15 мая 2026 года внесены изменения в Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером или дилером банковских операций, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 июля 2026 года вводится в действие следующий пункт:

  • В целях защиты прав и законных интересов клиентов, обеспечения добросовестного поведения организаций, осуществляющих брокерскую деятельность, а также предупреждения причинения вреда клиентам Правилами устанавливаются виды и признаки недобросовестных практик в брокерской деятельности, порядок их выявления, требования к рассмотрению обращений клиентов, а также требования к мерам по повышению финансовой грамотности клиентов.

Правила дополнены новой главой "Недобросовестные практики в брокерской деятельности, порядок их выявления и реагирования".

Указывается, что организация, осуществляющая брокерскую деятельность, ее работники не допускают недобросовестные практики при взаимодействии с клиентами.

К видам недобросовестных практик относятся, в том числе:

  • побуждение потребителя к приобретению финансового продукта, не соответствующего его заявленным потребностям при предоставлении услуг по инвестиционному консультированию;
  • сокрытие, искажение или неполное раскрытие информации о существенных условиях и рисках финансового продукта;
  • создание условий, ограничивающих свободу выбора финансового продукта или организации, осуществляющей брокерскую деятельность, за исключением случаев, обусловленных объективными инфраструктурными, договорными ограничениями;
  • навязывание дополнительных платных услуг, а также сокрытие информации о праве отказаться от их приобретения.

При предоставлении финансовых продуктов клиентам – физическим лицам, организация, осуществляющая брокерскую деятельность, обеспечивает регулярный мониторинг деятельности своих работников в порядке и с периодичностью, определяемыми внутренними документами, с целью выявления и предотвращения рисков недобросовестного поведения, недобросовестных практик и принятия необходимых корректирующих мер для их предотвращения и устранения.

Регулярный мониторинг деятельности включает, но не ограничиваясь:

  • проведение контрольных закупок финансовых продуктов в порядке, установленном внутренними документами организации, осуществляющей брокерскую деятельность;
  • анализ данных об обращениях в разрезе финансовых продуктов;
  • измерение удовлетворенности клиентов оказанными брокерскими услугами.

Организация, осуществляющая брокерскую деятельность, утверждает внутренний документ (руководство по раскрытию информации по финансовым продуктам), устанавливающий обязательный перечень, содержание, форму и последовательность доведения информации о финансовых продуктах до клиента – физического лица работниками организации, осуществляющей брокерскую деятельность, при консультировании и заключении договора об оказании брокерских услуг независимо от способа обслуживания.

Внутренний документ обязателен для применения всеми работниками организации, осуществляющей брокерскую деятельность, непосредственно взаимодействующими с клиентами при консультировании и заключении договоров об оказании брокерских услуг, и используется организацией, осуществляющей брокерскую деятельность, при обучении, контроле и мониторинге их деятельности.

Раскрытие информации о финансовом продукте осуществляется работниками организации, осуществляющей брокерскую деятельность, бесплатно на этапах консультирования, заключения и сопровождения договора об оказании брокерских услуг.

Информация о финансовом продукте содержит четкий и не подлежащий различному толкованию смысл и раскрывает суть финансового продукта, его существенные условия и связанные с ним риски.

До заключения с клиентом – физическим лицом договора об оказании брокерских услуг организация, осуществляющая брокерскую деятельность, предоставляет клиенту в письменной форме следующие документы:

  • ключевой информационный документ, содержащий в краткой форме основную информацию о финансовом продукте, включая информацию об особенностях, условиях и рисках финансового продукта;
  • проект договора об оказании брокерских услуг – по желанию клиента.

Ознакомление клиента с указанными документами подтверждается его подписью или электронной цифровой подписью или средствами биометрической или динамической идентификации при заключении договора об оказании брокерских услуг и приобщается к досье клиента по данному договору.

При заключении договора об оказании брокерских услуг в электронной форме ознакомление клиента с документами, предусмотренными настоящим пунктом, подтверждается проставлением клиентом соответствующей отметки в электронной форме.

При взаимодействии с клиентом без его личного присутствия, посредством интернет-ресурса организации, осуществляющей брокерскую деятельность, мобильного приложения, личного кабинета, раскрытие информации осуществляется в объеме и формате, сопоставимом с личным взаимодействием.

Раскрытие информации для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения осуществляется с учетом их потребностей и особенностей и включает доведение до их сведения, помимо информации, предусмотренной настоящим пунктом, сведений о доступных каналах обслуживания и порядке их использования, наличии и режиме работы адаптированных помещений обслуживания головного офиса и филиалов, и устройств самообслуживания, форматах получения документов и информации, возможности ограничения или отключения отдельных каналов обслуживания по заявлению клиента или его представителя, ограничениях при обслуживании посредством интернет-ресурса, мобильного приложения, личного кабинета и порядке их установления, а также о способах подписания документов, подтверждения волеизъявления клиента и получения консультаций работников организации, осуществляющей брокерскую деятельности, при обслуживании посредством интернет-ресурса организации, осуществляющей брокерскую деятельности, мобильного приложения, личного кабинета.

Организация, осуществляющая брокерскую деятельность, обеспечивает постоянный и свободный доступ клиентов к общей информации о финансовых продуктах в офисах, на интернет-ресурсе или в мобильном приложении организации, осуществляющей брокерскую деятельности.

Организация, осуществляющая брокерскую деятельность, разрабатывает и утверждает программу повышения финансовой грамотности.

Программа повышения финансовой грамотности реализуется на постоянной основе на казахском и русском языках при взаимодействии с клиентами (в офисах продаж или на интернет-ресурсе, в мобильном приложении).

Организация, осуществляющая брокерскую деятельность, обеспечивает размещение на своем интернет-ресурсе общедоступных материалов по финансовой грамотности, включая ответы на часто задаваемые вопросы.

Организация, осуществляющая брокерскую деятельность, в порядке, установленном внутренними документами, корректирует программу повышения финансовой грамотности с учетом результатов оценки ее эффективности и выявленных поведенческих рисков.

Также в правила добавлен порядок урегулирования споров и взаимодействия с финансовым омбудсманом (с 1 января 2027 года).

Внесены и другие изменения в документ.

Постановление вводится в действие с 31 мая 2026 года, за исключением ряда абзацев.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
