Финансы

Курс доллара еще немного снизился на торгах 21 мая

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,45 тенге, снизившись на 0,54 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 6,65 тенге.

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 69,31 тенге (+0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-473 тенге, евро – по 547-551,5 тенге, рубли – по 6,41-6,55.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,20%, до 104,81 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,11%, до 98,15 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 471,77 тенге, евро – 547,25 тенге, рубля – 6,6 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 мая, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
