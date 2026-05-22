Право

В Казахстане изменят правила доступа к персональным медицинским данным

Фото: freepik
Министерство здравоохранения разработало поправки в правила разграничения прав доступа субъектов цифрового здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на дальнейшее совершенствование системы защиты медицинской информации, повышение уровня кибербезопасности и обеспечение единых подходов к работе с персональными данными в сфере здравоохранения.

Проект предусматривает уточнение правил доступа к персональным медицинским данным для организаций здравоохранения независимо от формы собственности.

В частности, предлагается усилить разграничение прав доступа пользователей к медицинским информационным системам, а также актуализировать технические и организационные требования по обеспечению конфиденциальности данных пациентов.

В Минздраве пояснили, что изменения направлены исключительно на повышение безопасности хранения и обработки медицинской информации и не предусматривают ограничений прав граждан на получение медицинской помощи.

Поправки также не изменяют порядок оказания медицинских услуг и не повлияют на доступность цифровых сервисов для населения.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить устойчивость цифровой инфраструктуры здравоохранения, снизить риски несанкционированного доступа к данным и обеспечить дополнительную защиту персональной медицинской информации граждан.

"Новые требования направлены на повышение безопасности, удобства и доступности цифрового здравоохранения для всех жителей Казахстана. Это позволит медицинским организациям работать эффективнее, а гражданам – быстрее и безопаснее получать медицинские услуги", – резюмировали в министерстве.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 июня.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
