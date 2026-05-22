Сразу старший лейтенант: в Казахстане меняют правила для лучших выпускников военных вузов

В Казахстане изменили порядок присвоения званий выпускникам-отличникам военных вузов. Об этом сегодня, 22 мая 2026 года, объявили в Министерстве обороны (МО) РК, сообщает Zakon.kz.

В оборонном ведомстве напомнили, что 19 мая президент подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

В его реализацию разработаны дополнения в Закон РК "О воинской службе и статусе военнослужащих". Они касаются присвоения воинского звания завершившим обучение курсантам.

"Выпускникам, с отличием окончившим полный курс очного обучения по программам высшего образования в военных, специальных учебных заведениях Казахстана, а также иностранных государств, будет присваиваться воинское звание "старший лейтенант", а также предоставляться приоритетное право выбора места службы". Пресс-служба МО РК

Отмечается, что для приведения норм в соответствие с Законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" разработан проект указа "О внесении изменений и дополнений в указ президента Республики Казахстан от 25 мая 2006 года № 124 "Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан".

"Проект указа главы государства закрепляет обновленный порядок присвоения воинского звания "старший лейтенант" лучшим выпускникам. Законодательное нововведение усиливает социальные гарантии военнослужащих, способствует повышению мотивации курсантов к достижению высоких результатов в учебе и службе". Пресс-служба МО РК

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 июня.

