В Казахстане хотят изменить порядок отпуска бесплатных лекарств

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается совершенствование порядка отпуска лекарственных средств и медицинских изделий в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения с использованием цифровых сервисов.

В частности, предлагается расширить возможности получения лекарственных средств посредством предъявления QR-кода электронного рецепта через сервис "Социальный кошелек", мобильные приложения банков второго уровня и мобильное приложение "eGov Mobile".

Также регламентируется порядок идентификации пациентов при отпуске лекарственных средств по бумажным рецептам и подтверждения отпуска лекарственных средств и медицинских изделий посредством электронной цифровой подписи фармацевтического работника.

В Минздраве отмечают, что реализация проекта позволит:

повысить доступность и удобство получения лекарственных средств для населения;

обеспечить прозрачность процессов отпуска лекарственных препаратов;

совершенствовать механизмы мониторинга амбулаторного лекарственного обеспечения;

повысит эффективность цифровизации системы здравоохранения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 октября.