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Право

В Казахстане хотят изменить порядок отпуска бесплатных лекарств

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 16:15 Фото: pexels
Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается совершенствование порядка отпуска лекарственных средств и медицинских изделий в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения с использованием цифровых сервисов.

В частности, предлагается расширить возможности получения лекарственных средств посредством предъявления QR-кода электронного рецепта через сервис "Социальный кошелек", мобильные приложения банков второго уровня и мобильное приложение "eGov Mobile".

Также регламентируется порядок идентификации пациентов при отпуске лекарственных средств по бумажным рецептам и подтверждения отпуска лекарственных средств и медицинских изделий посредством электронной цифровой подписи фармацевтического работника.

В Минздраве отмечают, что реализация проекта позволит:

  • повысить доступность и удобство получения лекарственных средств для населения;
  • обеспечить прозрачность процессов отпуска лекарственных препаратов;
  • совершенствовать механизмы мониторинга амбулаторного лекарственного обеспечения;
  • повысит эффективность цифровизации системы здравоохранения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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