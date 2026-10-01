В Казахстане хотят изменить порядок отпуска бесплатных лекарств
Проектом предусматривается совершенствование порядка отпуска лекарственных средств и медицинских изделий в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения с использованием цифровых сервисов.
В частности, предлагается расширить возможности получения лекарственных средств посредством предъявления QR-кода электронного рецепта через сервис "Социальный кошелек", мобильные приложения банков второго уровня и мобильное приложение "eGov Mobile".
Также регламентируется порядок идентификации пациентов при отпуске лекарственных средств по бумажным рецептам и подтверждения отпуска лекарственных средств и медицинских изделий посредством электронной цифровой подписи фармацевтического работника.
В Минздраве отмечают, что реализация проекта позволит:
- повысить доступность и удобство получения лекарственных средств для населения;
- обеспечить прозрачность процессов отпуска лекарственных препаратов;
- совершенствовать механизмы мониторинга амбулаторного лекарственного обеспечения;
- повысит эффективность цифровизации системы здравоохранения.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 октября.