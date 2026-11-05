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Право

Увеличена территория СЭЗ "Сарыарка"

Караганда, город Караганда, виды города Караганды, виды Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 11:35 Фото: wikimedia/Nikolai Bulykin
Постановлением правительства от 2 ноября 2026 года внесены изменения в части работы специальной экономической зоны "Сарыарқа", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что специальная экономическая зона "Сарыарқа" расположена на территории Карагандинской области в пределах административно-территориальных границ городов Караганды, Балхаша, Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов Карагандинской области.

СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.

Территория СЭЗ составляет 1 416,626 гектара, включая аэропорт "Сары-Арка", и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан.

В Территорию СЭЗ включили Каркаралинский район. Ранее ее площадь составляла 1 271,626 гектара.

Добавлена новая цель создания СЭЗ:

  • повышение туристского потенциала региона и развития высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных туристов.

Обновленный план границ специальной экономической зоны "Сарыарқа"

план расположения СЭЗ, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 11:35

Фото: скриншот документа

Теперь СЭЗ включает пять субзон:

  • Специальная экономическая зона "Сарыарқа" – 898,97 га
  • Субзона № 1 "Кремниевая долина" – 60,11 га
  • Субзона № 2 "Аэропорт "Сары-Арка" – 312,5460 га
  • Субзона № 3 "Каркаралы" – 75 га
  • Субзона № 4 "Балхаш" – 70 га.

Обновлены также основные целевые индикаторы (срок достижения — до 2036 года)

  • Общий объем инвестиций: достигнет 726,5 млрд тенге (по сравнению с ранними планами в 677,2 млрд тенге к 2035 году).
  • Объем иностранных инвестиций: сохранен на уровне 144,5 млрд тенге.
  • Объем отечественных инвестиций: увеличен до 582 млрд тенге (ранее планировалось 532,7 млрд тенге).
  • Объем производства товаров и услуг (работ) составит 1 571,5 млрд тенге.
  • Количество участников СЭЗ вырастет с 39 до 54 компаний.
  • Количество лиц, осуществляющих вспомогательный вид деятельности: увеличится с 95 до 106.
  • Количество рабочих мест: составит 5 740 человек (ранее планировалось 4 500 человек).

Постановление вводится в действие с 15 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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