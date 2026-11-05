"В 30 лучше, чем в 20": Сабина Алтынбекова отметила юбилей под знаком Скорпиона

Известная казахстанская волейболистка отмечает юбилей. Сегодня, 5 ноября 2026 года, Сабине Алтынбековой исполнилось 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка отметила день рождения яркой публикацией, в которой сделала акцент на своем знаке зодиака – Скорпионе. На видео она задувает свечи на праздничном торте.

"Если бы я знала, что в 30 лет буду чувствовать себя настолько лучше, чем в 20 или 25, то, пожалуй, захотела бы ускорить этот момент. К своим 30 я пришла с четким пониманием того, чего хочу от жизни и как намерена этого добиваться. За этими цифрами – годы труда, испытаний, побед, важных решений и ярких моментов. За ними опыт, который сделал меня сильнее, и путь, который помог мне обрести себя настоящую. И все это определенно того стоило", – отмечает именинница.

По ее словам, жизнь наполнена событиями, возможностями, изобилием и прекрасными людьми.

"Впереди новые цели, большие планы и мечты, которым суждено стать реальностью. Намерения определены, цели поставлены, задачи распределены. Пусть новая глава будет еще красивее предыдущих". Сабина Алтынбекова

27 октября Алтынбекова комментировала скандальный инцидент, в ходе которого тренер ударил юную спортсменку в Павлодаре. Она призвала к кардинальным изменениям в спортивной системе страны.