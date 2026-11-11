МВД утвердило образцы госномеров для электромобилей

Министр внутренних дел приказом от 3 ноября 2026 года внес изменения в формы и образцы государственных регистрационных номерных знаков, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены госномера:

легковых, грузовых электромобилей и электрических автобусов юридических лиц;

легковых, грузовых электромобилей и электрических автобусов физических лиц;

электрических мотоциклов, электрических моторолеров;

легковых, грузовых электромобилей и электрических автобусов специальных и оперативных служб органов внутренних дел;

электрических мототранспортных средств органов внутренних дел РК.

Фон номерного знака белого цвета, при этом фон поля, предназначенного для обозначения региона – зеленого цвета, цифровые и буквенные символы, отличительный знак "KZ" – черного цвета.

Также утверждены образцы госномеров служебных и личных электромобилей дипломатического и консульского состава дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, иностранных физических и юридических лиц.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.