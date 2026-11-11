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Право

МВД утвердило образцы госномеров для электромобилей

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:49 Фото: unsplash
Министр внутренних дел приказом от 3 ноября 2026 года внес изменения в формы и образцы государственных регистрационных номерных знаков, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены госномера:

  • легковых, грузовых электромобилей и электрических автобусов юридических лиц;
  • легковых, грузовых электромобилей и электрических автобусов физических лиц;
  • электрических мотоциклов, электрических моторолеров;
  • легковых, грузовых электромобилей и электрических автобусов специальных и оперативных служб органов внутренних дел;
  • электрических мототранспортных средств органов внутренних дел РК.

Фон номерного знака белого цвета, при этом фон поля, предназначенного для обозначения региона – зеленого цвета, цифровые и буквенные символы, отличительный знак "KZ" – черного цвета.

Также утверждены образцы госномеров служебных и личных электромобилей дипломатического и консульского состава дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, иностранных физических и юридических лиц.

Новые госномерные знаки для электромобилей в РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:49

Фото: Zakon.kz

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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