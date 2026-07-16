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Право

Изменились некоторые формы госномеров авто

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:56 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра внутренних дел от 9 июля 2026 года внесены изменения в формы и образцы государственных регистрационных номерных знаков, сообщает Zakon.kz.

В частности, ряд пунктов по госномерам изложены в новой редакции.

Так, говорится, что тип 1Д – передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии "F" на автомобили иностранных граждан и лиц без гражданства.

номерной знак авто, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:56

Фото: скриншот документа

Тип 3Д – государственные регистрационные номерные знаки серии "Н", "F", "G", "I", "J" и "K" (расширена серия – авт.) для мототранспортных средств юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в РК, иностранных граждан и лиц без гражданства.

номерной знак на мотоцикл, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:56

Фото: скриншот документа

Тип 5Д – государственные регистрационные номерные знаки серии "Н", "F", "G", "I", "J" и "K" (расширена серия – авт.) для прицепов и полуприцепов к транспортным средствам юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в РК, иностранных граждан и лиц без гражданства.

номерной знак для прицепов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:56

Фото: скриншот документа

Тип 5ДА – государственные регистрационные номерные знаки серии "Н", "F", "G", "I", "J" и "K" (расширена серия – авт.) для прицепов и полуприцепов к транспортным средствам юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Республике Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства, место крепления которых не соответствует габаритам государственного регистрационного номерного знака Тип 5Д.

номерной знак для прицепов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:56

Фото: скриншот документа

    В новой редакции также изложен Перечень цифровых кодов областей и городов РК, применяемых на государственных регистрационных номерных знаках:

    • город Астана – 01
    • город Алматы – 02
    • Акмолинская область – 03
    • Актюбинская область – 04
    • Алматинская область – 05
    • Атырауская область – 06
    • Западно-Казахстанская область – 07
    • Жамбылская область – 08
    • Карагандинская область – 09
    • Костанайская область – 10
    • Кызылординская область – 11
    • Мангистауская область – 12
    • Туркестанская область – 13
    • Павлодарская область – 14
    • Северо-Казахстанская область – 15
    • Восточно-Казахстанская область – 16
    • город Шымкент – 17

    Новым областям присвоили цифровые коды:

    • Область Абай – 18
    • Область Жетысу – 19
    • Область Улытау – 20.

      Приказ вводится в действие с 25 июля 2026 года.

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      Фото Лариса Черненко
      Лариса Черненко
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