Изменились некоторые формы госномеров авто

Приказом и.о. министра внутренних дел от 9 июля 2026 года внесены изменения в формы и образцы государственных регистрационных номерных знаков, сообщает Zakon.kz.

В частности, ряд пунктов по госномерам изложены в новой редакции.

Так, говорится, что тип 1Д – передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии "F" на автомобили иностранных граждан и лиц без гражданства.

Фото: скриншот документа

Тип 3Д – государственные регистрационные номерные знаки серии "Н", "F", "G", "I", "J" и "K" (расширена серия – авт.) для мототранспортных средств юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в РК, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Фото: скриншот документа

Тип 5Д – государственные регистрационные номерные знаки серии "Н", "F", "G", "I", "J" и "K" (расширена серия – авт.) для прицепов и полуприцепов к транспортным средствам юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в РК, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Фото: скриншот документа

Тип 5ДА – государственные регистрационные номерные знаки серии "Н", "F", "G", "I", "J" и "K" (расширена серия – авт.) для прицепов и полуприцепов к транспортным средствам юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Республике Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства, место крепления которых не соответствует габаритам государственного регистрационного номерного знака Тип 5Д.

Фото: скриншот документа

В новой редакции также изложен Перечень цифровых кодов областей и городов РК, применяемых на государственных регистрационных номерных знаках:

город Астана – 01

город Алматы – 02

Акмолинская область – 03

Актюбинская область – 04

Алматинская область – 05

Атырауская область – 06

Западно-Казахстанская область – 07

Жамбылская область – 08

Карагандинская область – 09

Костанайская область – 10

Кызылординская область – 11

Мангистауская область – 12

Туркестанская область – 13

Павлодарская область – 14

Северо-Казахстанская область – 15

Восточно-Казахстанская область – 16

город Шымкент – 17

Новым областям присвоили цифровые коды:

Область Абай – 18

Область Жетысу – 19

Область Улытау – 20.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2026 года.