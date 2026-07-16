Изменились некоторые формы госномеров авто
В частности, ряд пунктов по госномерам изложены в новой редакции.
Так, говорится, что тип 1Д – передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии "F" на автомобили иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тип 3Д – государственные регистрационные номерные знаки серии "Н", "F", "G", "I", "J" и "K" (расширена серия – авт.) для мототранспортных средств юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в РК, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тип 5Д – государственные регистрационные номерные знаки серии "Н", "F", "G", "I", "J" и "K" (расширена серия – авт.) для прицепов и полуприцепов к транспортным средствам юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в РК, иностранных граждан и лиц без гражданства.
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В новой редакции также изложен Перечень цифровых кодов областей и городов РК, применяемых на государственных регистрационных номерных знаках:
- город Астана – 01
- город Алматы – 02
- Акмолинская область – 03
- Актюбинская область – 04
- Алматинская область – 05
- Атырауская область – 06
- Западно-Казахстанская область – 07
- Жамбылская область – 08
- Карагандинская область – 09
- Костанайская область – 10
- Кызылординская область – 11
- Мангистауская область – 12
- Туркестанская область – 13
- Павлодарская область – 14
- Северо-Казахстанская область – 15
- Восточно-Казахстанская область – 16
- город Шымкент – 17
Новым областям присвоили цифровые коды:
- Область Абай – 18
- Область Жетысу – 19
- Область Улытау – 20.
Приказ вводится в действие с 25 июля 2026 года.