Новая СЭЗ Семей создана в Казахстане

Правительство приняло постановление от 7 ноября 2026 года о создании специальной экономической зоны "Семей", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Создать специальную экономическую зону "Семей" (СЭЗ "Семей") на период до 31 декабря 2050 года.

Новая СЭЗ расположена на территории района Жанасемей области Абай на площади 600 гектаров.

СЭЗ создается в целях:

формирования нового центра индустриального и инвестиционного развития восточного региона РК путем создания современной инфраструктурной и институциональной среды для реализации инвестиционных проектов;

ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;

развития отраслей обрабатывающей промышленности, включая производство химической, неметаллической минеральной продукции, изделий из резины и пластмасс, иной продукции с высокой добавленной стоимостью;

развития агропромышленного комплекса и создания условий для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, повышения уровня локализации и формирования новых производственных цепочек;

развития транспортно-логистического потенциала региона и формирования транспортно-логистического хаба, обеспечивающего эффективное использование транзитных преимуществ области Абай;

повышения благосостояния населения путем организации устойчивой и продуктивной занятости, снижения уровня безработицы, повышения эффективности системы оказания социальной помощи и развития человеческого капитала.

На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим, включая возможность применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Налогообложение участников будет регулироваться налоговым законодательством РК.

Также положением предусмотрено СЭЗ упраздняется по основаниям, предусмотренным законом.

При упразднении СЭЗ в связи с истечением срока, на который она создавалась, акимат области Абай:

не позднее чем за три месяца до истечения указанного срока публикует в средствах массовой информации объявление о предстоящем упразднении СЭЗ, порядке и сроках приема заявлений и претензий, связанных с ее упразднением;

обеспечивает разъяснение юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность на территории СЭЗ, порядка переоформления находящихся на ее территории товаров под иную таможенную процедуру;

в месячный срок после упразднения СЭЗ представляет президенту и в правительство отчет о результатах деятельности СЭЗ.

Помимо этого, утвержден План границ СЭЗ.

Фото: скриншот документа

Для СЭЗ установлены следующие целевые индикаторы к 2050 году:

общий объем инвестиций – 1 365 млрд тенге ;

; объем иностранных инвестиций – 565 млрд тенге ;

; объем отечественных инвестиций – 800 млрд тенге ;

; объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 600 млрд тенге ;

; количество участников – 155 компаний ;

; количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ – 14 000 человек ;

; доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ – 80%.

Постановление введено в действие с 7 ноября.