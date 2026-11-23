Министр торговли и интеграции приказом от 16 ноября 2026 года утвердил Правила распределения тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности на ввоз в Республику Казахстан отдельных видов товаров, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам уполномоченный орган в сфере таможенного дела ежеквартально, к 15 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган информацию о натуральных и стоимостных объемах ввоза товара.

Информация представляется с нарастающим итогом с указанием участников внешнеторговой деятельности, осуществивших ввоз товара. Указанная информация формируется по дате выпуска товара.

В свою очередь уполномоченный орган:

не позднее пяти рабочих дней со дня введения в действие настоящих Правил, далее ежегодно в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу решения Коллегии ЕЭК размещает на своем интернет-ресурсе www.gov.kz объявление о выдаче лицензии на ввоз товара;

со дня введения в действие настоящих Правил, далее ежегодно с момента вступления в силу решения Коллегии ЕЭК размещает на своем интернет-ресурсе www.gov.kz объявление о выдаче лицензии на ввоз товара; ежегодно осуществляет распределение между участниками внешнеторговой деятельности объемов тарифных квот на ввоз в Республику Казахстан отдельных видов товаров;

осуществляет распределение между участниками внешнеторговой деятельности объемов тарифных квот на ввоз в Республику Казахстан отдельных видов товаров; с 1 января до 31 декабря года, в котором применяется тарифная квота, осуществляет выдачу участникам внешнеторговой деятельности лицензий на ввоз товаров в объемах, определенных для каждого участника внешнеторговой деятельности на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности в порядке очередности поступления заявлений;

года, в котором применяется тарифная квота, осуществляет выдачу участникам внешнеторговой деятельности лицензий на ввоз товаров в объемах, определенных для каждого участника внешнеторговой деятельности на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности в порядке очередности поступления заявлений; ежемесячно, до 10-го числа месяца, года, в котором применяется тарифная квота, публикует на своем интернет-ресурсе сведения об объемах тарифных квот, на которые выданы лицензии, и об объемах, оставшихся нераспределенными, до исчерпания тарифной квоты, а также сводный перечень заявителей, получивших тарифную квоту, с указанием наименования товара и количества распределённых объемов тарифных квот.

Распределение годовых объемов тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности по каждому отдельному виду товаров не должно превышать 10% от объема годовой тарифной квоты, утвержденного решением Коллегии ЕЭК;

Для получения лицензии участники внешнеторговой деятельности подают в уполномоченный орган заявление на выдачу лицензии на импорт товара.

Заявления на выдачу лицензии на импорт товара подаются с 1 января до 31 декабря года, в котором применяется тарифная квота.

Рассмотрение заявления и выдача участникам внешнеторговой деятельности лицензии осуществляется уполномоченным органом в порядке очередности поступления заявления.

Лицензии на импорт товара выдаются на количество, указанное в заявлении, в объеме, не превышающем пороговое значение, для каждого участника внешнеторговой деятельности, до исчерпания объемов тарифных квот.

Срок действия лицензии ограничивается календарным годом, в котором выдана лицензия.

Указывается, что в случае возврата участником внешнеторговой деятельности, выданной ему лицензии на импорт товара до истечения срока ее действия неиспользованная тарифная квота подлежит перераспределению.

По истечении срока действия лицензии в течение 15 календарных дней владельцы лицензий предоставляют в уполномоченный орган справку об исполнении лицензии на импорт товара.

Распределение тарифной квоты на ввоз товара по ставкам ввозных таможенных пошлин в размере 0% от таможенной стоимости осуществляется до полного исчерпания объема тарифной квоты.

Товар, ввезенный участниками внешнеторговой деятельности в рамках тарифной квоты в соответствии с настоящими Правилами, не подлежит вывозу на территорию других государств – членов Евразийского экономического союза.

Также утвержден Перечень товаров, происходящих из Ирана. В него включены:

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних, свежие, охлажденные или замороженные.

Картофель свежий или охлажденный, за исключением семенного.

Томаты свежие или охлажденные.

Отдельные виды капусты кочанной, кольраби, капусты листовой и аналогичных съедобных овощей из рода Brassica, свежих или охлажденных.

Морковь и репа, свежие или охлажденные.

Свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные.

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные.

Яблоки свежие.

Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты.

Приказ вводится в действие с 1 декабря 2026 года.