Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Евразийский банк получил признание за самое быстрое одобрение товарного кредита

Евразийский банк получил признание за самое быстрое одобрение товарного кредита Фото: Евразийский банк
Евразийский банк признали банком года в цифровой трансформации по версии азиатского бизнес-издания Asian Banking & Finance за разработку онлайн-решения Broker 2.0, при котором происходит самое быстрое одобрение товарного кредита в Казахстане.

Broker 2.0. – решение, позволяющее заемщику оценивать и одобрять  товарный кредит в торговых сетях в десять раз быстрее, чем в среднем по рынку, то есть за 4 секунды.

"Банковская и финансовая индустрии претерпевают большие изменения, обусловленные технологиями и растущими ожиданиями клиентов. Наблюдается расширение сотрудничества между банками и финтехстартапами, стимулирование инноваций и расширение доступа к финансовым услугам. В результате банковская и финансовая индустрии становятся более инклюзивными, эффективными и чутко реагирующими на меняющиеся потребности частных лиц и предприятий, – сообщает издание Asian Banking & Finance.

Ляззат Сатиева, председатель правления Евразийского банка, уточнила, что для казахстанских банков ключевым сегодня становится интеграция с государственными сервисами, что позволяет быстрее анализировать клиента.

"Мы также максимально улучшили внутренние процессы, модифицировали риск-модель и адаптировали их под минимум данных о заемщиках – номер телефона и ИИН. Именно эти факторы позволили нам сократить время одобрения почти в десять раз. Сегодня мы продолжаем расширять свой опыт в других продуктах".Ляззат Сатиева

Победители определялись членами экспертного жюри Asian Banking & Finance, которые также являются топ-менеджерами ведущих международных компаний Ernst & Young, Deloitte, PwC, KPMG Singapore, Bain & Co.

Евразийский банк – социально значимый финансовый институт Казахстана, шестой по размеру активов среди казахстанских банков по данным на 1 июля 2023 года. Абсолютный лидер в автокредитовании, входит в топ-3 банков в товарном кредитовании, занимает ведущие позиции в рознице, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и предпринимателям. Прогноз рейтинга банка по шкале Moody’s – В1 был подтвержден 15 июня 2023 года с оценкой "положительный". Банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов).

Asian Banking & Finance (ABF) – отраслевой журнал, посвященный динамично развивающейся индустрии финансовых услуг в Азии. Издание является частью крупной медиа-компании Charlton Media Group.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнерский материал

Читайте также

FUN&SUN Kazakhstan объявляет о запуске туров на остров Хайнань

В Алматы в рамках фестиваля "Азия Дауысы-2023" выступили мега-звезды Black Eyed Peas

Ozon строит крупнейший в Казахстане логистический хаб

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления