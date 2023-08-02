Евразийский банк получил признание за самое быстрое одобрение товарного кредита

Евразийский банк признали банком года в цифровой трансформации по версии азиатского бизнес-издания Asian Banking & Finance за разработку онлайн-решения Broker 2.0, при котором происходит самое быстрое одобрение товарного кредита в Казахстане.

Broker 2.0. – решение, позволяющее заемщику оценивать и одобрять товарный кредит в торговых сетях в десять раз быстрее, чем в среднем по рынку, то есть за 4 секунды.



"Банковская и финансовая индустрии претерпевают большие изменения, обусловленные технологиями и растущими ожиданиями клиентов. Наблюдается расширение сотрудничества между банками и финтехстартапами, стимулирование инноваций и расширение доступа к финансовым услугам. В результате банковская и финансовая индустрии становятся более инклюзивными, эффективными и чутко реагирующими на меняющиеся потребности частных лиц и предприятий, – сообщает издание Asian Banking & Finance.

Ляззат Сатиева, председатель правления Евразийского банка, уточнила, что для казахстанских банков ключевым сегодня становится интеграция с государственными сервисами, что позволяет быстрее анализировать клиента.

"Мы также максимально улучшили внутренние процессы, модифицировали риск-модель и адаптировали их под минимум данных о заемщиках – номер телефона и ИИН. Именно эти факторы позволили нам сократить время одобрения почти в десять раз. Сегодня мы продолжаем расширять свой опыт в других продуктах". Ляззат Сатиева

Победители определялись членами экспертного жюри Asian Banking & Finance, которые также являются топ-менеджерами ведущих международных компаний Ernst & Young, Deloitte, PwC, KPMG Singapore, Bain & Co.

Евразийский банк – социально значимый финансовый институт Казахстана, шестой по размеру активов среди казахстанских банков по данным на 1 июля 2023 года. Абсолютный лидер в автокредитовании, входит в топ-3 банков в товарном кредитовании, занимает ведущие позиции в рознице, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и предпринимателям. Прогноз рейтинга банка по шкале Moody’s – В1 был подтвержден 15 июня 2023 года с оценкой "положительный". Банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов).

Asian Banking & Finance (ABF) – отраслевой журнал, посвященный динамично развивающейся индустрии финансовых услуг в Азии. Издание является частью крупной медиа-компании Charlton Media Group.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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