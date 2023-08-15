Усиление защиты прав потребителей обсудили с представителями маркетплейсов. Совещание прошло 11 августа 2023 года по инициативе Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

Совместное совещание по актуальным вопросам электронной торговли проведено с представителями маркетплейсов Wildberries и Kaspi-магазин, общественных объединений и руководителями территориальных департаментов торговли и защиты прав потребителей Минторговли РК.

"Наряду с развитием электронной коммерции в сфере электронной торговли отмечается рост на 411% жалоб потребителей: если за шесть месяцев 2022 года поступило 937 обращений, то за аналогичный период 2023 года эти цифры составили 4795 обращений". Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Булат Танабергенов

Комитет для усиления защиты прав потребителей в онлайн-торговле разработал законопроекты, которыми предлагается приравнять интернет-ресурсы, используемые в целях реализации товаров, к "торговым объектам".

"Также дополняются основные принципы защиты прав потребителей по обязательному обеспечению защиты персональных данных о потребителях, а также недопущения бизнесменами в договорах условий, нарушающих и (или) ущемляющих законные интересы потребителей, наделить владельцев электронных торговых площадок правом заключать с предпринимателями договоры, включающие положения по соблюдению требований о защите прав потребителей, что позволит принять меры в отношении предпринимателей", – пояснили в комитете.

В настоящее время законопроекты внесены на рассмотрение в Мажилис Парламента РК.

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Представители Kaspi-магазина Олег Арефьев и ассоциации Digital Kazakhstan Денис Степанцев высказались о заинтересованности защиты прав потребителей их компаниями и о положительном влиянии онлайн-торговли на экономику страны.

Наряду с этим Kaspi-магазин на постоянной основе проводит мониторинг поступающих обращений, разъяснительные работы с продавцами и покупателями, а также работает над усовершенствованием процессов по части защиты прав потребителей, усиливает направления по качеству предлагаемых товаров.

Зачастую Kaspi-магазин выступает регулятором в споре между потребителями и продавцами для оперативного решения жалоб потребителей.

Также заинтересованность в работе в данном направлении выразил представитель Wildberries Казбек Кужимов. Он отметил, что на сегодняшний день тесно взаимодействует с комитетом и территориальными департаментами.

В свою очередь заместитель директора Департамента торговли НПП "Атамекен" Ирина Тюгина отметила, что представителям онлайн-торговли необходимо выстроить "правильные" бизнес-процессы для соблюдения действующего законодательства.

Представитель Министерства цифрового развития РК отметила главные аспекты защиты персональных данных, в том числе при совершении торговых операций, и проинформировала о законодательных инициативах по усилению ответственности за нарушение требований по защите персональных данных.

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Представители Общественного объединения по защите прав потребителей "Сапалы Сауда" Нарбекова П. и Ли Ю., а также ОЮЛ "Республиканская Ассоциация Потребителей Казахстана" Жаслан Айтмаганбетов и Турсун Джагпарова обозначили рост поступающих претензий потребителей в отношении Kaspi-магазина, Wildberries и продавцов в социальных сетях, таких как Instagram.

Руководители департаментов торговли и защиты прав потребителей по Алматы и Павлодарской области отметили, что необходимо проработать вопрос размещения юридических адресов предпринимателей, реализующих свою деятельность на электронных торговых площадках.