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Право

Маркетплейсы в Казахстане хотят приравнять к торговым объектам

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 13:16 Фото: pexels
Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов 14 марта 2025 года рассказал, что маркетплейсы будут приравнены к торговым объектам для защиты прав потребителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил спикер на форуме "Защита прав потребителей: диалог бизнеса, государства и общества", законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе.

"Будет усилена защита прав потребителей в сфере электронной торговли. Принципы защиты прав потребителей как в электронной, так и в обычной торговле одинаковые. Но при электронной торговле мы продавца вживую не видим и не можем с ним определенные моменты урегулировать", – пояснил Серик Кусаинов.

Замглавы комитета отметил, что электронные торговые площадки будут приравнены к торговым объектам и будут принимать меры к восстановлению нарушенных продавцами прав потребителей.

О других нововведениях в сфере защиты прав потребителей можно прочитать здесь.

Бауыржан Муканов
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