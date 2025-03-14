Маркетплейсы в Казахстане хотят приравнять к торговым объектам

Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов 14 марта 2025 года рассказал, что маркетплейсы будут приравнены к торговым объектам для защиты прав потребителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил спикер на форуме "Защита прав потребителей: диалог бизнеса, государства и общества", законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе.

"Будет усилена защита прав потребителей в сфере электронной торговли. Принципы защиты прав потребителей как в электронной, так и в обычной торговле одинаковые. Но при электронной торговле мы продавца вживую не видим и не можем с ним определенные моменты урегулировать", – пояснил Серик Кусаинов.

Замглавы комитета отметил, что электронные торговые площадки будут приравнены к торговым объектам и будут принимать меры к восстановлению нарушенных продавцами прав потребителей.

О других нововведениях в сфере защиты прав потребителей можно прочитать здесь.