Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Семья Каната Бозумбаева построила новую сельскую школу в Алматинской области

Сын Каната Бозумбаева построил новую сельскую школу в Алматинской области Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В селе Коскудык Алматинской области в преддверии нового учебного года открылась новая школа на 100 ученических мест.

Построили объект на средства общественного фонда "Халық игілігі", которую основал бизнесмен Даурен Алдаберген со своими друзьями.

Ранее здесь было здание старой школы 1952 года постройки. Объект за это время сильно обветшал и нуждался в замене. Сейчас в селе насчитывается 86 детей школьного возраста. А общая численность жителей населенного пункта составляет сегодня 767 человек. Несмотря на малочисленность, в селе имеются рабочие места на местном кирпичном заводе и железнодорожной станции.

"Ранее, будучи акимом Алматинской области, я посещал этот аул, и тогда сельчане передо мной озвучили три проблемы: отсутствие пастбищ для скота, не было врачебной амбулатории и была старая школа, которая больше нуждалась не в ремонте, а в полной замене. В акимате мы успели лишь решить вопрос с пастбищными наделами, врачебную амбулаторию построил уже нынешний акимат области, ну а вопрос по школе был сложнее. В итоге было решено построить школу за год и на средства спонсоров", – рассказывает экс-аким Алматинской области и министр энергетики, а ныне общественный деятель Канат Бозумбаев.

Затраты на строительство составили 750 млн тенге. Обучение в новой школе будет идти на государственном языке в одну смену. В школе имеются 24 учебных кабинета, две мастерские, компьютерный класс, три специальных кабинета по физике, химии, биологии. 

Торжественное открытие школы в Алматинской области

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также в учебном учреждении установили три интерактивные доски, оборудовали актовый и спортивный залы, столовую на 60 мест и библиотеку с читальным залом.

"Также имеются кабинет медсестры и процедурный. Работать в школе будут 20 педагогов, включая шесть педагогов-модераторов и четыре молодых специалиста", – рассказали в школе.

Торжественное открытие школы

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Здание школы передано на баланс Управления образования акимата Алматинской области. Всего в регионе в этом году строили 16 школ, девять из них откроются к 1 сентября.

Читайте также

Военнослужащие тыла Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник

Kazakhstan Growth Forum 2023: событие, которое определит ход игры

"Весь мир – с нами": 12-й "Алматы марафон" соберет 15 тысяч бегунов со всего мира

Зарина Жакупова
Бозумбаев Канат Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
лодка, море, закат
Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 августа
Может ли казахстанец, состоящий в браке с иностранкой, получить земельный участок
Может ли казахстанец, состоящий в браке с иностранкой, приобрести землю для ведения подсобного хозяйства
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления