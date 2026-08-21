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Общество

К новому учебному году в Актюбинской области откроются семь новых школ

школа, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 17:56 Фото: акимат Актюбинской области
К началу нового учебного года в Актюбинской области откроются семь новых школ на 5630 ученических мест. Четыре из них построены в рамках национального проекта "Келешек мектептері".

В Актобе новые школы национального проекта "Келешек мектептері" откроются в микрорайоне "Алтын Орда" и жилом массиве "Юго-Запад-2". Еще две школы примут учащихся в Кенкияке и Шубаркудуке Темирского района.

Одной из новых школ, готовых принять детей, стала общеобразовательная школа №81 в микрорайоне "Алтын Орда". Школа рассчитана на 900 ученических мест. Уже 1 сентября она откроет свои двери для школьников и примет учащихся в новом учебном году.

класс в школе, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 17:56

Фото: акимат Актюбинской области

В преддверии нового учебного года здесь состоялся День открытых дверей. Родители и будущие ученики смогли ознакомиться с учебными кабинетами, лабораториями и другими пространствами школы.

В школе оборудованы кабинеты STEM и робототехники, информатики, химии, биологии, физики, географии, языков и математики. Также предусмотрены мастерские, библиотека, актовый, хореографический и спортивный залы.

спортзал в школе, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 17:56

Фото: акимат Актюбинской области

Площадь здания составляет 13 299 квадратных метров. Для обеспечения безопасности установлена система видеонаблюдения из 101 цифровой камеры: 78 камер размещены внутри здания и 23 – на прилегающей территории. В новом учебном году здесь начнут обучение 250 первоклассников.

класс в школе, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 17:56

Фото: акимат Актюбинской области

Еще одна общеобразовательная школа национального проекта стала школа №87 в жилом массиве "Юго-Запад-2". Она рассчитана на 300 учащихся. В новом учебном году сюда в порядке перевода из школы №10 придут 290 учеников.

В школе созданы современные условия для обучения. Здесь работают кабинеты STEM, робототехники, биологии, химии, физики и информатики, а также учебные помещения для начальных классов, технологии, истории, географии, математики и начальной военной подготовки.

класс в школе, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 17:56

Фото: акимат Актюбинской области

В рамках Дня открытых дверей родители и учащиеся смогли ознакомиться с инфраструктурой школы и ее материально-техническим оснащением.

Помимо четырех школ национального проекта "Келешек мектептері", к новому учебному году в области откроются еще три новые общеобразовательные школы. Их открытие позволит увеличить количество ученических мест и обеспечить доступ к современной образовательной инфраструктуре в населенных пунктах и жилых массивах с растущей численностью населения.

В целом в рамках национального проекта "Келешек мектептері" в Актюбинской области в 2023-2026 годах завершено строительство 14 школ общей вместимостью 11 400 мест.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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