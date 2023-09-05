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Маулен Ашимбаев: Поддержка особенных спортсменов – наша общая задача

Маулен Ашимбаев: Поддержка особенных спортсменов – наша общая задача Фото: Н.Байбулин
Председатель Сената Парламента РК - президент Федерации бочча Маулен Ашимбаев принял участие в инклюзивном турнире, прошедшем в столице. Известные спортсмены, эксперты и медийные персоны приняли участие в старте первого турнира по бочча.

Маулен Ашимбаев отметил, что комплексная работа по поддержке граждан с особыми потребностями и созданию безбарьерной среды – одна из приоритетных задач.

"Глава государства уделяет большое внимание вопросам инклюзивного развития. Справедливый Казахстан – это равные возможности для всех граждан. Спортивный турнир по бочча вносит свой вклад в формирование в Казахстане инклюзивного общества. Уверен, вместе мы сможем сделать многое в этом направлении", – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам турнира.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что этот вид спорта стал популяризироваться в Казахстане относительно недавно, однако уже достигнуты определенные результаты. Спикер Сената отметил важность продолжения работы по обеспечению условий для развития инклюзивного общества. Сенат в этом готов оказать поддержку, в том числе, на законодательном уровне.

"Сегодня по всей стране действует свыше 20 секций бочча. В них занимаются порядка 150 особенных спортсменов. В этом году мы сформировали Национальную сборную, которая будет представлять нашу страну на международных соревнованиях. Участие наших спортсменов в подобного рода турнирах - большое достижение и шаг в сторону полноценного инклюзивного общества, где у каждого есть возможности для самореализации", – подчеркнул спикер Сената.

Бочча – спортивная игра с мячами, в которой принимают участие люди с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. С 1984 года этот вид спорта входит в программу Паралимпийских игр.

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