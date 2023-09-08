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"АрселорМиттал Темиртау" предлагает в аренду помещения

АрселорМиттал Темиртау предлагает в аренду помещения Фото: АрселорМиттал Темиртау
Угольный департамент АО "АрселорМиттал Темиртау" предлагает в аренду помещения. Предприятие располагает крупными площадями в двух комплексах административных зданий, сообщает Zakon.kz.

Площадь к сдаче в аренду расположена по двум адресам:

1) город Караганда, ул. Аманжолова, 10.

сдаются в аренду площади

Фото: АрселорМиттал Темиртау

город Караганда, ул. Аманжолова, 10

Фото: АрселорМиттал Темиртау

сдаются в аренду помещения

Фото: АрселорМиттал Темиртау

Земельный участок общей площадью в 30 300 м2. Комплекс состоит из четырех зданий.

Три здания имеют два этажа, одно – четыре этажа.

2) город Караганда, ул. Алиханова, 35/2.

сдаются в аренду площади

Фото: АрселорМиттал Темиртау

Общая площадь земельного участка – 6 400 м2. Комплекс состоит из одного четырехэтажного здания.

По необходимости, собственники зданий предоставят дополнительную информацию: технический паспорт здания и фотографии.

В департаменте указали номер телефона, по которому можно обратиться с дополнительными вопросами – 8 (7213) 96 01 04.

"АрселорМиттал" является мировым лидером металлургии и горнодобывающей промышленности.

В компании работает 222 тыс. сотрудников. Для создания качественной продукции и внедрения новых технологий в "АрселорМиттал" трудится более 1400 исследователей в 11 лабораториях по всему миру.

"АрселорМиттал" – мировой лидер по производству стали и занимает ведущие позиции на основных металлургических рынках мира, включая такие отрасли как автомобилестроение, строительство, производство бытовой техники и упаковки. Также компания обладает крупными запасами сырья и эффективной системой сбыта. Компания имеет представительства в 60 странах мира.

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