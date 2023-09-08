"АрселорМиттал Темиртау" предлагает в аренду помещения
Площадь к сдаче в аренду расположена по двум адресам:
1) город Караганда, ул. Аманжолова, 10.
Фото: АрселорМиттал Темиртау
Фото: АрселорМиттал Темиртау
Фото: АрселорМиттал Темиртау
Земельный участок общей площадью в 30 300 м2. Комплекс состоит из четырех зданий.
Три здания имеют два этажа, одно – четыре этажа.
2) город Караганда, ул. Алиханова, 35/2.
Фото: АрселорМиттал Темиртау
Общая площадь земельного участка – 6 400 м2. Комплекс состоит из одного четырехэтажного здания.
По необходимости, собственники зданий предоставят дополнительную информацию: технический паспорт здания и фотографии.
В департаменте указали номер телефона, по которому можно обратиться с дополнительными вопросами – 8 (7213) 96 01 04.
"АрселорМиттал" является мировым лидером металлургии и горнодобывающей промышленности.
В компании работает 222 тыс. сотрудников. Для создания качественной продукции и внедрения новых технологий в "АрселорМиттал" трудится более 1400 исследователей в 11 лабораториях по всему миру.
"АрселорМиттал" – мировой лидер по производству стали и занимает ведущие позиции на основных металлургических рынках мира, включая такие отрасли как автомобилестроение, строительство, производство бытовой техники и упаковки. Также компания обладает крупными запасами сырья и эффективной системой сбыта. Компания имеет представительства в 60 странах мира.