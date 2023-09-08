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7 дней в коме: беременную женщину в критическом состоянии спасли врачи из Алматы

7 дней в коме: беременную женщину в критическом состоянии спасли врачи из Алматы Фото: akorda.kz
В Городской перинатальный центр №2 в экстренном порядке бригадой скорой помощи была доставлена пациентка в крайне тяжелом состоянии на шестом месяце беременности.

Врачами были проведены все необходимые обследования, в результате которых был поставлен диагноз – "преэклапсия тяжелой степени, острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, отек головного мозга, острое повреждение почек".

По словам заведующего отделением реанимации Багдата Достарбаева, преэклапсия – это одно из наиболее опасных осложнений при беременности, которое может сопровождаться потерей сознания и развитием комы, кровоизлиянием в мозг, отеком легких, преждевременной отслойкой плаценты и другими критическими дисфункциями организма.

Именно это и случилось с пациенткой.

По словам знакомой пациентки, 6 дней у женщины было очень высокое верхнее давление, которое доходило до 220. В результате чего женщину беспокоили сильные головные боли.

Сама пациентка является гражданкой Узбекистана, не было постоянного места жительства, вследствик чего не обращалась к медицинским работникам.

Чтобы облегчить головную боль, пациентка принимала нестероидные противовоспалительные препараты.

Багдат Достарбаев отмечает, что данные препараты являются нефротоксичными, которые, возможно, привели к почечной недостаточности.

Сразу же пациентка была поднята в отделение реанимации. Через день она впала в кому.

На протяжении 12 дней и ночей анестезиологи-реаниматологи, акушеры- гинекологи боролись за жизнь пациентки. Проводили продленную искусственную вентиляцию легких, противоотечную, антибактериальную, противоязвенную терапию, профилактику тромботических осложнений.

И только через 8 дней пациентка потихоньку начала приходить в себя. На 10 сутки женщину сняли с ИВЛ, она начала самостоятельно дышать. Еще пару дней она находилась в отделении реанимации под наблюдением, и только после стабилизации состояния ее перевели в палату, где она продолжает получать лечение. Состояние пациентки нормализовалось, она готовится к выписке.

"Изначально прогноз был неблагоприятным, но мы с командой сделали все возможное, чтобы спасти пациентку. И нам, к счастью, это удалось. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Скоро будет выписана. И то, что удалось сохранить эту жизнь, вернуть ей здоровье – не чудо, а трудная, но слаженная четкая работа мультидисциплинарной команды специалистов: реаниматологов, акушеров-гинекологов, а также добрые и умелые руки среднего и младшего медицинского персонала", – добавил в завершение  Багдат Достарбаев.

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