77 дней борьбы: в Алматы врачи спасли недоношенного малыша

В городской перинатальный центр №2 города Алматы экстренно госпитализировали пациентку, ребенок которой решил появиться на свет на 27-й неделе беременности. При рождении вес новорожденного составлял лишь 870 граммов, но его удалось спасти, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении здравоохранения Алматы, врачи совершили настоящее чудо, спасая жизнь малыша, родившегося с таким малым весом раньше срока.

Состояние мальчика врачи оценили как крайне тяжелое – с первых минут жизни ему потребовалась искусственная вентиляция легких.

"На ИВЛ малыш находился семь дней, после чего был переведен на СИПАП-аппарат, который полностью отвечал за дыхание малыша. Еще девять дней новорожденный провел под неинвазивной дыхательной поддержкой, а затем начал самостоятельно дышать, получая дополнительный кислород", – поделилась врач-неонатолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Айнура Сулейменова.

20 дней выхаживали маленького мальчика, прежде чем перевести из реанимации в отделение патологии новорожденных. Малыш отважно боролся. Медленно, но уверенно набирая вес под тщательным наблюдением врачей.

Фото: Управление здравоохранения Алматы

Лишь спустя 77 дней с момента рождения вес новорожденного приблизился к 2 килограммам 400 граммам, и малыша смогли выписать домой.

"Благодаря слаженной работе врачей-неонатологов и всего коллектива перинатального центра, их профессионализму и заботе жизнь одного маленького человека была спасена. Мама поблагодарила медиков за то, что ребенок остался жив", – заключили в управлении.

Ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области с помощью вертолета спасли новорожденного ребенка. Малыша экстренно доставили на вертолете из Риддера в Усть-Каменогорск, где передали врачам.