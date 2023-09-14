Армейские чемпионы успешно выступили на ЧМ

В Министерстве обороны РК состоялось чествование спортсменов, с успехом выступивших на Чемпионате мира по самбо среди мастеров, прошедшем в Уральске. Глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил самбистов-военнослужащих.

В трехдневном форуме самбистов в возрасте от 35 лет и старше по спортивному самбо приняли участие около 600 мастеров татами из 18 стран.

Чемпионом стал председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК – начальник Центрального спортивного клуба подполковник Арман Абеуов. Он стал обладателем золотой медали в весе свыше 98 кг.

Месяц назад подполковник Арман Абеуов принял участие в чемпионате Казахстана по дзюдо среди мастеров, где стал лучшим в весовой категории свыше 100 кг. Как отметил тогда чемпион, это был отбор на чемпионат мира, который состоится в начале ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.

Обладателем "золота" стал еще один представитель Вооруженных сил – начальник гарнизонного спортивного комплекса в/ч 27943 РгК "Восток" старший лейтенант Талгат Амренов занял первое место в весе свыше 98 кг. Второй спортсмен этого Регионального командования из в/ч 63310 сержант Диас Курукбаев завоевал "серебро" в весовой категории 71 кг.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Спорт для военнослужащего всегда будет оставаться одним из важных средств в достижении успеха в служебной деятельности. А спортивное самбо в армейских рядах – один из популярных видов спорта, который воспитывает в военном человеке бойцовские качества". Руслан Жаксылыков

Награждая спортсменов, генерал-полковник Руслан Жаксылыков пожелал им достичь еще больших вершин в спорте и карьере военного.