В Астане пройдет конференция по вопросам развития государственных коммуникаций

22 сентября 2023 г. в столице состоится 11 "International PR Forum Astana" – ежегодная конференция по вопросам развития PR и коммуникаций, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проводит Коммуникационная Группа Казахстанского Пресс-клуба/Promo Group Communications при поддержке Клуба казахстанских PR профессионалов "PR-шы" и Национальной Ассоциации по связям с общественностью (НАСО).

Генеральный партнер форума – ТОО "Тенгизшевройл".

Партнеры форума – ТОО "Гедеон Рихтер", Школа медиа и кино AlmaU.

При поддержке агентства Media Marketing и онлайн ресурса о PR и коммуникациях PR Drive.

Информационные партнеры – ИА Zakon.kz, BES.media.

Цель "International PR Forum Astana" – создать постоянную практическую площадку для обсуждения эффективности коммуникаций, а также предложить пути решения текущих проблем в деятельности пресс-служб и PR-специалистов государственных структур, национальных компаний и бизнеса. Площадка была создана в 2013 году в Астане для повышения профессионального уровня сотрудников сферы коммуникаций.

В фокусе Форума наиболее острые темы эффективности государственных и корпоративных коммуникаций, текущих проблем в деятельности пресс-служб и департаментов по связям с общественностью государственных структур, национальных компаний и бизнеса. Формат мероприятия максимально интерактивный, включает панельные дискуссии, презентации, мастер-классы.

За десять лет конференцию посетили свыше 1 тыс. человек со всего Казахстана. Спикерами мероприятия в разные года выступали отечественные медиа-эксперты, государственные деятели, пресс-секретари, а также зарубежные специалисты в области PR.