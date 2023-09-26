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В Астане прошла конференция по вопросам развития государственных и корпоративных коммуникаций

В Астане прошла конференция по вопросам развития государственных и корпоративных коммуникаций Фото: "International PR Forum Astana"
В Астане в отеле Hilton Garden Inn прошел ежегодный "International PR Forum Astana".

Мероприятие организовала Коммуникационная группа казахстанского пресс-клуба/Promo Group Communications при поддержке Клуба профессионалов по связям с общественностью "PR-шы", Национальной Ассоциации по связям с общественностью (НАСО), агентства Media Marketing и онлайн ресурса о PR и коммуникациях PR Drive.

Генеральным партнером форума ежегодно является компания "Тенгизшевройл". В этом году партнерами также выступили ТОО "Гедеон Рихтер КЗ" (Gedeon Richter KZ) и Школа медиа и кино AlmaU.

"International PR Forum Astana" – это крупнейшая профессиональная площадка, где обсуждаются системные вопросы государственных и общественных коммуникаций, предлагаются решения текущих проблем в деятельности пресс-служб и PR-специалистов государственных структур, национальных компаний и бизнеса. Площадка была создана в 2013 году для повышения профессионального уровня сотрудников сферы коммуникаций и связей с общественностью.

В работе PR Forum Astana ежегодно принимают участие более 100 пресс-секретарей и менеджеров по связям с общественностью государственных структур, национальных компаний, бизнес-структур и представителей медиа сообщества со всего Казахстана.

Конференцию с приветственным словом открыли Асель Караулова, со-основатель клуба "PR-шы", председатель Совета НАСО, CEO "Казахстанский Пресс-клуб / PG Communications", Раушан Найзабаева, советник по внешним коммуникациям ТОО "Тенгизшевройл" и Шынар Жанибекова, президент Клуба "PR-шы".

"Наша отраслевая площадка, где выступают ведущие эксперты по коммуникациям, отражает тренды и вызовы сегодняшнего дня. Государственные коммуникации, в том числе с населением, требуют высокого уровня профессионализма и открытости, системности в работе со всеми стейкхолдерами, использования современных инструментов коммуникаций. На Форуме мы обсуждаем реальные кейсы и вырабатываем рекомендации для решения проблем в нашем информационном поле".Асель Караулова

На первом пленарном заседании участники обсудили новый закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе – чем он полезен с точки зрения парламентариев и какие риски в нем видят непосредственные игроки рынка. Гости сессии – Карлыгаш Джаманкулова, президент международного фонда "Адил соз", Айбар Олжаев, национальный консультант ОБСЕ по вопросам коммуникаций, PR-менеджер АО "Казахстанский фонд устойчивости", Айнур Сартаева, руководитель пресс-службы департамента государственных доходов РК.

На панельной секции "Государственные коммуникации #ЖаңаҚазақстан" участники поговорили о том, насколько эффективно сегодня проводится работа построения коммуникаций между госаппаратом и населением. Какие есть проблемы и какие шаги нужно предпринимать для их решения. Своим видением поделились Ерлан Абил, ректор Академии государственного управления при Президенте РК, Самал Ибраева, основатель и главный редактор информационно-аналитического сайта Ulysmedia.kz, Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК, а также Ерболат Мухамеджан, заместитель председателя правления Maqsut Narikbayev University.

Отдельная сессия была посвящена теме развития PR в мета-вселенной. Участники обсудили, какими навыками должны обладать PR-специалисты и какие инструменты можно применять уже сегодня. Коллеги разобрали реальные кейсы и поделились своим опытом. Фатима Косаева, директор по корпоративным коммуникациям ERG провела фасилитированную секцию по информационной безопасности, информационных атаках, ресурсах для борьбы с ними и моделированию возможных сценариев.

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