Казахстан участвует в саммите "Семья: ключ к безопасности" в Венгрии

В столице Венгрии проходит V Будапештский демографический саммит на тему: "Семья: ключ к безопасности", сообщает Zakon.kz.

В саммите принимают участие представители 60 стран, среди которых президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, вице-президент Танзании Филип Исдор Мпанго, а также члены правительств, религиозные деятели, представители СМИ и лидеры общественного мнения.

По приглашению венгерской стороны в работе саммита принимает участие министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан Аида Балаева.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Казахстанский политик выступит на интерактивной сессии по вопросам семейной политики. Участниками сессии будут также министры из Венгрии, Катара, Турции, Сербии, Марокко, Словении, Туниса и Эквадора.

В течение двух дней участники поделятся мнениями о том, как создать безопасное и предсказуемое будущее для семей и будущих поколений.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Будапештский демографический саммит проводится один раз в два года при поддержке президента Венгрии Каталин Новак с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Саммит выступает площадкой, на которой политики, эксперты, религиозные деятели, представители бизнеса, науки и СМИ разных стран мира обсуждают проблемы демографии и ключевые вопросы, влияющие на развитие института семьи.