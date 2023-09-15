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Берик Асылов принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран-участников СНГ

Берик Асылов принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран-участников СНГ Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов принял участие в работе 33-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров стран-участников СНГ, состоявшегося сегодня, 15 сентября, в Баку.

В своем выступлении глава надзорного органа поделился с зарубежными коллегами по КСГП опытом прокуратуры Казахстана по защите конституционных прав граждан в уголовном процессе.

Подходы и результаты работы казахстанских прокуроров вызвали у участников встречи живой интерес, поскольку обеспечение прав и свобод человека является приоритетом в надзорной деятельности прокуратур всех стран СНГ.

Берик Асылов принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран-участников СНГ

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Члены Координационного совета были едины во мнении о необходимости укрепления партнерства в защите прав и законных интересов граждан, борьбе с преступностью и любыми проявлениями нарушения законности.

По итогам заседания генеральными прокурорами подписано решение Координационного совета, определяющее приоритетные задачи и механизмы дальнейшего взаимодействия.

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