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Пресс-релизы

Берик Асылов выступил на заседании генпрокуроров стран ШОС

генеральный прокурор Асылов, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:02 Фото: Генеральная прокуратура
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов принял участие в 24-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Казань, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководители прокуратур государств-членов ШОС – Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также стран-наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу – Азербайджана, Лаоса, Мальдив, Монголии, Мьянмы, Непала, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланки.

В своей приветственной речи генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил важную роль совместной работы генеральных прокуратур государств-членов в обеспечении региональной безопасности и призвал к дальнейшей консолидации усилий в противодействии общим вызовам и угрозам.

Повестка заседания была посвящена вопросам защиты семьи и детей, а также предупреждению распространения деструктивного контента среди несовершеннолетних.

В своем выступлении генеральный прокурор Казахстана проинформировал о принимаемых в стране мерах по поддержке молодежи, занимающей важное место в государственной политике.

Особо подчеркнул, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане принята Концепция "Дети Казахстана" на 2026–2030 годы, охватывающая вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты и безопасности детей.

Отметил, что на законодательном уровне усилены меры по защите женщин и детей, профилактике буллинга и иных противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Отдельно акцентировал внимание на безопасности детей в цифровой среде.

Рассказал о работе системы "Кибернадзор", позволяющей выявлять и блокировать противоправный контент, внедрении детских SIM-карт с функцией фильтрации нежелательного контента, а также реализуемом совместно с ЮНИСЕФ проекте "Кибер Тұмар" по безопасному поведению детей и родителей в интернете.

Кроме того, генеральный прокурор Казахстана предложил коллегам активизировать обмен информацией о цифровых угрозах, развивать совместные технологические подходы к выявлению противоправного контента, а также расширять сотрудничество с глобальными цифровыми платформами.

По итогам заседания участниками подписан протокол, закрепивший основные направления взаимодействия органов прокуратур государств-членов ШОС.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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