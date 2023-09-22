40 приступов в сутки: врачи из Алматы избавили пациентку от эпилепсии

Алматинские врачи избавили пациентку от эпилепсии, сообщает Zakon.kz.

В отделение нейрохирургии Центральной городской клинической больницы поступила 18-летняя девушка с тяжелой формой эпилепсии, диагноз – фокальная эпилепсия структурная на фоне кистозно-глиозных изменений правой гемисферы. Фармакорезистентность. Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом.

Как рассказывает мама пациентки, дочь болеет более шести лет.

"В детстве у нее случился ишемический инсульт. После, в 12 лет, у моей дочери начались первые приступы. В день отмечалось поначалу по два-три приступа. Мы принимали антиэпилептическую терапию, несколько раз врач нам корректировал лечение. Но в последнее время стало намного хуже, судороги начали увеличиваться, в одни сутки я насчитала 40 приступов. Состояние ее ухудшалось, менялось поведение, усугубилось психическое состояние в виде агрессии на окружающих. Врачи сказали мне, что, к сожалению, при тяжелой форме эпилепсии медикаментозное лечение оказывается бессильным, и единственным вариантом становится нейрохирургическая операция. Вот я и обратилась в Центральную городскую клиническую больницу", – делится воспоминанием мама пациентки.

Мультидисциплинарной командой совместно с эпилептологами, нейрофизиологами, нейропсихологами, врачами функциональной диагностики и нейрохирургами после подробного изучения анамнеза, клинико-лабораторных данных и данных нейровизуализации было решено провести очень сложную операцию впервые взрослому человеку в Алматы, которая требует ювелирного подхода.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Марата Алматова, редкость и необычность данного хирургического вмешательства в том, что при операции у пациента удаляется или отключается то полушарие мозга, поражение которого и вызывает прогрессирующие, сильные и частые приступы.

"Такая операция проводится только в крайних случаях при серьезных неврологических расстройствах, и на базе ЦГКБ была проведена впервые. Мы провели вертикальную функциональную гемисферотомию правого полушария, в этом мне помогал нейрохирург ДГКБ N2 Азамат Жайлганов. Операция длилась шесть часов под контролем компьютеризированной нейронавигационной системы, что минимизирует риск осложнений", – рассказывает доктор Алматов.

После проведенной операции приступов зарегистрировано не было. Улучшилось психоэмоциональное состояние, память. Вчера пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии, однако ей предстоят в дальнейшем курсы реабилитации.