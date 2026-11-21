В Актобе впервые установили нейростимулятор блуждающего нерва пациенту с эпилепсией. Операцию провели местные врачи совместно со столичными специалистами, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе акимата региона. По данным местных властей, пациенту 50 лет, эпилепсией он страдает с 2001 года.

После консультации с эпилептологом ему рекомендовали хирургическое лечение с установкой нейростимулятора и электродной системы на левый блуждающий нерв.

"Технология VNS применяется при лечении эпилепсии, в том числе лекарственно-резистентных форм заболевания, когда медикаментозная терапия не обеспечивает достаточного контроля над приступами. Специальное устройство посылает электрические импульсы через блуждающий нерв, что позволяет снизить частоту и выраженность эпилептических приступов", – пояснили в акимате.

Операция прошла в рамках двухдневного мастер-класса по современным методам нейрохирургического и эндоваскулярного лечения. В нем участвовали специалисты Национального центра нейрохирургии, в том числе нейрохирург Бауржан Кунакбаев.

Всего за мастер-класс врачи провели девять сложных операций. Кроме установки нейростимулятора, они выполнили четыре вмешательства при аневризмах сосудов мозга и четыре – по стентированию сонных и внутричерепных артерий.

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