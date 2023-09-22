28 сентября состоится международный круглый стол на тему пенсионного обеспечения

28 сентября 2023 года международный круглый стол высокого уровня "Перспективы развития обязательных накопительных и смешанных пенсионных систем" объединит ведущих зарубежных экспертов для обсуждения актуальных вопросов в сфере пенсионного обеспечения.

Организаторами круглого стола, запланированного в рамках календаря мероприятий, посвященных 25-летию накопительной пенсионной системы Казахстана, стал Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана в сотрудничестве с Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО).



Перед участниками конференции с приветственным словом и докладами выступят почетные гости, лучшие международные и казахстанские эксперты, политологи и экономисты.

Откроют конференцию:

президент МАСО, Доктор Мохаммед Азман, (Куала-Лумпур, Малайзия) с оглашением ее повестки;

заместитель премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дуйсенова, представляющая обзор системы пенсионного обеспечения в Казахстане;

председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов с докладом об основных вызовах финансовой устойчивости и адекватности пенсионного обеспечения в Казахстане;

председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова с докладом о роли и влиянии накопительной пенсионной системы в развитии финансового рынка Казахстана";

член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев с докладом о пенсионном обеспечении на интеграционном пространстве Евразийского экономического союза;



Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова с докладом о вызовах и перспективах для участников финансового рынка в рамках накопительной пенсионной системы.

Завершит первую часть круглого стола председатель АО "ЕНПФ" Жанат Курманов с приветственным словом к участникам мероприятия и докладом на тему: "Накопительная пенсионная система Казахстана: текущее состояние и перспективы развития".

На первой панельной сессии круглого стола "Старение населения и пенсионная реформа" его участники обменяются мнениями и выступят с докладами по вопросам оценки эффективности пенсионных систем и исторического опыта их реформирования, использования потенциала международных стандартов социального обеспечения для создания устойчивых пенсионных систем и систем социальной защиты, опыта лучших пенсионных систем в мире, перспектив их развития и т.д.

Модерировать секцию будет один из архитекторов казахстанской накопительной пенсионной системы Григорий Марченко.

Спикерами на сессии выступят старший специалист по социальной защите Всемирного Банка Химанши Джейн, специалист по юридическим вопросам в сфере социального обеспечения Департамента социальной защиты МОТ Крум Марков (Женева, Швейцария), региональный координатор МАСО по Евразии Карасев Дмитрий (Женева, Швейцария), Президент FIAP Гильермо Артур (Сантьяго, Чили), старший партнер Mercer Доктор Дэвид Нокс (Мельбурн, Австралия), Президент Greycells, Доктор Алехандро Бонилла-Гарсия (Женева, Швейцария).

Модератором второй сессии на тему "Охват и информированность населения" станет государственный деятель, известный казахстанский финансист, председатель ОСФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев, являющийся одним из разработчиков пенсионной реформы и активным участником ее реализации. На сессии будут обсуждены стратегические решения по расширению охвата системами социального и пенсионного обеспечения, способы повышения осведомленности и финансовой грамотности в сфере пенсионного обеспечения, исследования уровня финансовой грамотности и т.д.

Спикерами сессии станут старший менеджер проектов Департамента развития социального обеспечения МАСО Гийом Фийон (Женева, Швейцария), представитель Еврейского университета, доктор Эбигейл Гурвиц (Иерусалим, Израиль), старший экономист Allianz SE, доктор Микаэлла Грим (Мюнхен, Германия), член Директората Банка социального обеспечения Уругвая Ариель Феррари (Монтевидео Урагвай), аналитик управления финансового образования ОЭСР Соня Лалаян (Париж, Франция).

Ораз Жандосов, казахстанский экономист, управленец и государственный деятель, который был одним из авторов реформы пенсионной системы в Казахстане и в качестве заместителя премьер-министра курировал ее становление в самые тяжелые первые годы, станет модератором третьей панельной сессии на тему "Инвестиционные стратегии, управление рисками и надзорное регулирование".

В рамках сессии будут обсуждены вопросы глобального исследования по управлению рисками, современных стандартов и трендов в сфере регулирования и надзора деятельности пенсионных фондов, долгосрочных инвестиционных стратегий для управления активами в системах социального обеспечения, международного опыта инвестиционной деятельности пенсионных фондов. Спикерами станут партнер, национальный руководитель по управлению общеорганизационными рисками KPMG Эдуард Бертен-Муро (Торонто, Канада), Президент IOPS Амброджио Ринальди (Рим, Италия), старший советник инвестиционной компании Hassana, бывший помощник Председателя в Генеральной организации по социальному страхованию, доктор Пол Суитинг (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), генеральный директор Бюро регулирования Фонда социального страхования Министерства труда и социальной защиты КНР Сяоли Танг (Пекин, Китай).

Панельную сессию на тему "Будущее систем социального и пенсионного обеспечения: перспективы и ключевые драйверы развития" будет модерировать казахстанский финансист и банкир Анвар Сайденов, также стоявший у истоков пенсионной реформы. На сессии будут обсуждены одни из самых актуальных тем современности: клиентоориентированный дизайн и гибкие методологии в учреждениях социального обеспечения, цифровизация управления пенсионными планами, искусственный интеллект, применение технологии финансовых роботов-консультантов в планировании пенсии.

В рамках сессии выступят спикеры: директор департамента развития социального обеспечения МАСО Рауль Ружья-Фрик (Женева, Швейцария), исполнительный директор Агентства по надзору за обязательной накопительной пенсионной системой Эрик Ченг (Гонконг, Китай), независимый эксперт Брайан Ли-Арчер (Канберра, Австралия), руководитель инвестиционных исследований и академического партнерства в Amundi, доктор Мари Бриер (Париж, Франция)

На конференции будет представлено 26 докладов на актуальные темы, подчеркивающие важность сферы пенсионного обеспечения во всем мире и дальнейшего развития накопительной пенсионной системы.

С программой круглого стола, а также его участниками и спикерами можно ознакомиться на сайте enpf.kz по ссылке.

Регистрация для участия в конференции в режиме онлайн открыта на сайте enpf.kz по ссылке.