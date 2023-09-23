"Хабар" представит масштабный телемарафон ко Дню труда

Вот уже 10 лет в последнее воскресенье сентября страна отмечает День труда. В честь этого праздника Агентство "Хабар" представит казахстанцам телемарафон "Адал еңбек".

Цель телемарафона – популяризация идеи трудолюбия, формирование достойного уважения к человеку труда.



Масштабный телемарафон будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Хабар" 24 сентября 2023 года с 12:00 до 16:00 часов с прямым подключением регионов и зарубежных стран.

Трудовые коллективы и люди труда из Костанайской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Абайской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской областей рассказали в эфире о своих профессиональных достижениях. К телемарафону "Адал еңбек" также подключатся казахстанские специалисты, успешно работающие в Великобритании и Франции.

В телемарафоне "Адал еңбек" примут участие работники разных сфер, которые своим созидательным трудом улучшают жизнь окружающих, делая ее комфортной и насыщенной. Среди них: шахтер, нефтяник, дворник, санитар, педагог, промышленный альпинист, ювелир, блогер, бизнесмен и др.

Ярким событием телемарафона станет появление новой страницы "Преданность профессии" в КИНЭСе – казахстанской книге рекордов. Рекордсмен-династия будет определен в прямом эфире.

В рамках телемарафона "Адал еңбек" зрителей также ждут интересные интервью и сюжеты с работниками различных сфер, видными представителями рабочих династий, а также выступления артистов и музыкальных ансамблей.