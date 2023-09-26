Замминистра обороны проверил готовность военных объектов в гарнизонах к отопительному сезону

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов проверил ход подготовки воинских частей и учреждений к отопительному периоду 2023-2024 года, реализации текущего и капитального ремонтов, строительства модульных зданий, сообщает Zakon.kz.

На сегодня в Алматинском, Жетыгенском, Конаевском и Гвардейском гарнизонах завершаются подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону в 42 котельных. В них произведены гидравлическая опрессовка систем отопления и контрольные топки, осуществлена замена аварийных тепловых сетей, проведена дефектоскопия нагревательных котлов, где была необходимость, их заменили. Топливо завезено на прикотельные склады на 70%, остальная поставка топлива ведется по графику и будет завершена до начала отопительного периода. Операторы котельных на местах обучены и проинструктированы. Общая готовность к отопительному сезону вышеуказанных гарнизонов составляет 95%.

Фото: пресс-служба МО РК

Осуществляется текущий ремонт на 108 объектах воинских частей и учреждений. На 20 из них ремонт завершен. По остальным объектам ремонт продолжается, работы ведутся согласно утвержденному графику.

Раньше намеченного срока сданы в эксплуатацию казарма, штаб и учебный корпус в школе младших специалистов войск ПВО, расположенные на учебном центре Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в Алматы, а также хранилища войсковой части 64192 в Конаеве, предназначенные для хранения медицинского имущества.

Фото: пресс-служба МО РК

В текущем году министерством обороны планируется монтаж 99 модульных зданий. До конца текущего года будет осуществляться их сдача и прием в эксплуатацию. Это современные модульные казармы для личного состава срочной службы, штабы, классы для подготовки личного состава, столовые. Эти и другие объекты оснащаются необходимой мебелью и инвентарем.

На этой неделе в Гвардейском гарнизоне был сдан в эксплуатацию модульный штаб войсковой части 21742.

Работа в этом направлении продолжается.