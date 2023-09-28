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Вопросы охраны леса рассмотрели на коллегии Генпрокуратуры

Вопросы охраны леса рассмотрели на коллегии Генпрокуратуры Фото: gov.kz
28 сентября 2023 года на заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием руководителей профильных министерств рассмотрено состояние законности в сфере охраны лесов.

Открывая заседание, Генеральный прокурор Берик Асылов подчеркнул важность данного вопроса.

"В Казахстане занято лесами всего 4,7% от всей территории. Пожары и неконтролируемые рубки леса на фоне низкого естественного прироста приведут к еще большему его сокращению", – отметил он.

За 5 лет произошло 3 тыс. лесных пожаров на общей площади 610 тыс. га леса с ущербом порядка 30 млрд тенге.

Всего же ежегодно регистрируется более 600 случаев.

В ходе заседания озвучен ряд ключевых проблем, выявленных прокурорами в ходе проверок и расследования крупных пожаров, произошедших в Абайской и Костанайской областях.

В их числе отсутствие четких алгоритмов тушения пожаров, должного взаимодействия между подразделениями министерств экологии и по чрезвычайным ситуациям, систем раннего обнаружения пожаров, ветхое состояние техники, неподготовленность лесников к оперативному тушению пожаров и другие проблемы.

В этой связи в целях устранения причин и условий, повлекших чрезвычайные ситуации, Генеральной прокуратурой в правительство внесено представление.

Особое внимание уделено вопросам борьбы с незаконными рубками леса, а также некачественного проведения лесными учреждениями мероприятий по его воспроизводству, в том числе расширению "зеленого пояса" столицы.

Генпрокурор также указал на снижение выявляемости административных и уголовных правонарушений в этой сфере и подчеркнул необходимость повышения эффективности работы по пресечению незаконных схем хищения леса.

Прокурорам на местах поручено скоординировать работу ведомств и обеспечить качественный надзор по уголовным делам данной категории.

По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных органов.

В частности, Министерству экологии и природных ресурсов рекомендовано принять нормативные акты, регламентирующие алгоритмы тушения пожаров и нормативы оснащения, изыскать средства для закупа техники, проработать вопросы повышения оплаты труда и социальной защиты лесников.

Для системного решения выявленных недостатков разработан совместный план мероприятий на 2024-2027 годы.

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