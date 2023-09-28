В Таразе наградили победителей республиканского конкурса "Тараз – в потоке истории"

В парке имени К. Рыскулбекова состоялось награждение победителей республиканского конкурса "Тараз – в потоке истории".

В мероприятии приняли участие аким города Тараза Бакытжан Орынбеков, председатель городского маслихата Кенжебек Олжабай, а также председатель общественного совета Сембек Сейдазимов.

Участники мероприятия ознакомились с конкурсными работами. Затем слово было предоставлено главе города.

"Тараз – это путеводная звезда истории нашего народа. Легенды и сказания, дошедшие до наших времен, вызывают восхищение современников. Дошли до нас и отдельные архитектурные сооружения древности, которые сегодня гармонируют с новыми строениями. Цель этого конкурса – показать связь времен, прошедших в ходе двухтысячелетней истории Тараза. На мой взгляд, эта цель достигнута", – отметил Бакытжан Орынбеков.

Участники конкурса смогли со всех ракурсов показать красоты современного Тараза в сочетании с его древними очертаниями. В ходе конкурса выявлены самые лучшие работы, которые теперь станут достоянием широкой общественности, отметил Бакытжан Амирбекулы, а затем вручил победителям конкурса награды.





Фото: пресс-служба акимата г.Тараз

В конкурсе приняли участие 12 человек из различных городов Казахстана.



Третье место жюри присудило фотолюбителю из города Туркестана Накыпу Шынтемирову, второе место занял Самат Мырзалиев из Шымкента. А победителем конкурса назван Ернур Манапханулы из Алматы.

Кроме того, состоялось награждение по номинациям "Лучший фотограф", "Лучший городской пейзаж", "Красивый ракурс" и другим.





Фото: пресс-служба акимата г.Тараз

Отмечены работы Максата Шагырбая (Шымкент), Даурена Нысанбаева (Тараз), Табына Абильда (Тараз),Серикболсына Шери (Туркестанская область), Акпана Уркинбайулы (Алматы).





Фото: пресс-служба акимата г.Тараз

Поощрительных призов конкурса удостоились также таразские фотографы Акадил Рысмахан, Юрий Ким, Михаил Те и алматинец Досжан Балабекулы.





Фото: пресс-служба акимата г.Тараз

После церемонии награждения от имени жюри конкурса выступил Женис Ыскакбай, который выразил благодарность акимату города Тараза за организацию республиканского конкурса.

