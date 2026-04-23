Культура и шоу-бизнес

В Астане наградили победителей республиканского конкурса "Ұлттық кітап"

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 16:36 Фото: gov.kz
В Президентском центре в Астане состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса "Ұлттық кітап", организованного Министерством культуры и информации РК. Об этом Zakon.kz 23 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе МКИ.

Мероприятие прошло в рамках Национального дня книги, учрежденного по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Церемония открылась поздравительной речью помощника президента РК Армана Кырыкбаева.

Фото: gov.kz

"Глава государства неизменно уделяет особое внимание продвижению культуры чтения в обществе. Как известно, в 2024 году на третьем заседании Национального курултая президент выступил с инициативой "Читающая нация". По его прямому поручению с прошлого года 23 апреля учрежден Национальный день книги", – отметил Арман Кырыкбаев.

Он также сообщил, что в ближайшие две недели главой государства будет подписан специальный указ, направленный на широкое продвижение культуры чтения и формирование интеллектуальной нации.

В мероприятии также приняли участие депутаты Парламента, известные поэты и писатели, государственные и общественные деятели, а также руководители библиотек.

Республиканский конкурс "Ұлттық кітап" направлен на поддержку отечественных авторов, развитие издательского дела и продвижение качественной казахстанской литературы. В этом году на конкурс поступило 155 заявок от 32 издательств. Участниками были представлены произведения отечественных авторов, изданные в течение последних двух лет.

Победители определены по девяти номинациям, в числе которых "Лучшая книга для детей", "Лучший комикс", "Лучшая книга в жанре нон-фикшн", "Лучший детектив", "Лучшая книга в жанре сатиры", "Лучшая иллюстрированная книга", "Лучшая переводная книга", "Лучшая книга в жанре фантастики" и "Лучшее издательство". Кроме того, была выбрана "Книга года". Номинацию присвоили Гульмире Амандыковой за адаптированную версию слов назидания Абая Кунанбайулы "Завет потомкам". Всем победителям вручены денежные призы.

Конкурс "Ұлттық кітап" стал важной площадкой для признания достижений отечественных авторов и издателей, а также еще одним шагом в укреплении культуры чтения и повышении интереса общества к национальной литературе.

В рамках церемонии также состоялось награждение библиотекарей и представителей издательской отрасли из регионов Казахстана нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі" и почетной грамотой "Құрмет".

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги.

