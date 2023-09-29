Прокуратура Алматы продолжает способствовать развитию инвестиционных проектов

Надзорным органом продолжается работа по сопровождению инвестиционных проектов. В настоящее время 68 инвесторов реализуют свои проекты, сумма инвестиции по ним составляет 868 млрд тенге.

Прокурорами установлено, что работа со стороны уполномоченных органов с инвесторами организована не на должном уровне, отсутствует взаимодействие, нарушаются их законные права.



К примеру, Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы в нарушение Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства (приказ МНЭ от 30.09.2015 г. №750) отказано в выдаче архитектурно-планировочных заданий ТОО "AMА" и ТОО "OD".

Указанные проекты реализуют строительство автоцентра и рекреационного комплекса на общую сумму свыше 11 млрд тенге.

По протесту прокуратуры незаконные отказы отменены, инвесторам выданы разрешительные документы.

В другом случае, акиматом в нарушение ст.43 Земельного кодекса на протяжении 5 месяцев рассматривался вопрос предоставления земельного участка лечебно-оздоровительному комплексу (стоимость проекта 4 млрд тенге).

Данная процедура по закону должна занимать не более 20 рабочих дней.

После вмешательства прокуроров обращение инвестора удовлетворено, ему предоставлен земельный участок.

На сегодня прокуратурой разрешены проблемные вопросы 4 инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на 18 млрд тенге, с созданием более 500 рабочих мест.

Основной задачей прокуратуры является эффективное решение проблем, восстановление прав и охраняемых законом интересов инвесторов.

В целях оперативного реагирования на обращения инвесторов распоряжением прокурора города Алматы создан Фронт-офис и круглосуточно действует мобильная группа (контактный телефон 8-701-775-55-00).