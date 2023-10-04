Поддержка людей с ДЦП: спикер Сената призвал казахстанцев участвовать в проектах

Сегодня в мире отмечается Международный день борьбы с церебральным параличом. Этот день призван обратить внимание общества на те трудности, с которыми сталкиваются люди с диагнозом ДЦП, а также на необходимость принятия конкретных мер для их решения, сообщает Zakon.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев высказался об этом дне и привел статистику, согласно которой свыше 17 млн человек по всему миру имеют это заболевание. В Казахстане эта цифра превышает 26 тыс., из которых 18 тыс. – дети.



Ашимбаев подчеркнул, что государство уделяет серьезное внимание вопросам формирования безбарьерной среды. Люди, вне зависимости от формы заболевания, должны иметь возможности для социализации и самореализации. На это направлен и курс Касым-Жомарта Токаева по построению справедливого и инклюзивного общества.

"Недавно при Сенате был создан Совет по инклюзии. Новая площадка будет способствовать созданию условий для людей с различными диагнозами и ограниченными возможностями. Важным элементом социализации выступает спорт. Одним из активно развивающихся направлений в нашей стране является бочча, который включен в перечень паралимпийских видов спорта. В этом году наша сборная по бочча принимает участие в Азиатских Паралимпийских играх". Маулен Ашимбаев

Маулен Ашимбаев подчеркнул важность создания соответствующих условий и обеспечения их необходимой поддержкой.

"Для членов Федерации бочча сегодняшняя дата имеет особую значимость. Этот день должен еще раз продемонстрировать миру, что люди, страдающие церебральным параличом, могут созидать, творить и делать наше общество и мир лучше". Маулен Ашимбаев

Спикер Сената пригласил всех неравнодушных граждан активно участвовать в проектах, направленных на поддержку людей с ДЦП.

