"Впервые": жена Торегали Тореали сняла видео с их подросшей особенной дочкой
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Принять особенного ребенка безусловной любовью матери, мир также радушно будет приветствовать ребенка… Удалось ли вам принять своего особенного ребенка?" – спросила Толкын подписчиков, отметив, что такого рода контент с дочкой сняла впервые.
На видео она рассказала немного о 10-летней Каусар: девочка не говорит полноценно, но общается жестами; умеет делать себе макияж; любит путешествовать.
В комментариях подписчики оказали безусловную поддержку семье Тореали:
- Welcome, Каусар. Делитесь чаще. Самая красивая принцесса на свете.
- Пусть Аллах защитит ее от зла.
- Пусть Аллах даст ей исцеление.
- Наверное, лучший контент в инсте – это контент с Каусар, которая ведет себя как ангел.
- Мама – это всегда святая. Ты прекрасная мама, которая понимает и чувствует.
- Склоняю голову перед матерями, у которых такие особенные дети.
- Каусар такая жизнерадостная девочка. Поздравляю с первым эфиром!
Ранее Торегали Тореали вспомнил, как узнал о диагнозе дочки. По его словам, в тот день, в 2015 или в 2016 году, был ведущим в проекте Баян Алагузовой. И когда выходил уже на сцену, пришло сообщение о том, что установлен диагноз – ДЦП. Артист не помнит, как вышел на сцену и провел мероприятие.
"Помню, что было ощущение, будто меня окатили водой. Невозможно описать чувства, которые я испытал в тот момент. Мне уже тогда не была интересна слава. Считал, что жизнь сложилась не так, как мне того хотелось. Но у Аллаха были свои планы. И сейчас я понимаю, что это был даже не экзамен, который был послан Богом, а дар. Наша дочь – это цветок нашей семьи. Мне кажется, что счастье, благополучие, которое мне дарит Бог, все это ради моей дочери", – рассказал Тореали.
Весной 2025 года Торегали Тореали отменил все концерты. Информация о причинах была разная: из-за болезни самого артиста и из-за болезни его сына. Семья Тореали воспитывает шесть детей.