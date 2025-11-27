"Впервые": жена Торегали Тореали сняла видео с их подросшей особенной дочкой

Жена казахстанского певца Торегали Тореали Толкын Мырзакимова сняла своеобразное интервью с их дочкой Каусар, которой поставили диагноз детский церебральный паралич (ДЦП), сообщает Zakon.kz.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Принять особенного ребенка безусловной любовью матери, мир также радушно будет приветствовать ребенка… Удалось ли вам принять своего особенного ребенка?" – спросила Толкын подписчиков, отметив, что такого рода контент с дочкой сняла впервые.

На видео она рассказала немного о 10-летней Каусар: девочка не говорит полноценно, но общается жестами; умеет делать себе макияж; любит путешествовать.

В комментариях подписчики оказали безусловную поддержку семье Тореали:

Welcome, Каусар. Делитесь чаще. Самая красивая принцесса на свете.

Пусть Аллах защитит ее от зла.

Пусть Аллах даст ей исцеление.

Наверное, лучший контент в инсте – это контент с Каусар, которая ведет себя как ангел.

Мама – это всегда святая. Ты прекрасная мама, которая понимает и чувствует.

– Склоняю голову перед матерями, у которых такие особенные дети.

Каусар такая жизнерадостная девочка. Поздравляю с первым эфиром!

Ранее Торегали Тореали вспомнил, как узнал о диагнозе дочки. По его словам, в тот день, в 2015 или в 2016 году, был ведущим в проекте Баян Алагузовой. И когда выходил уже на сцену, пришло сообщение о том, что установлен диагноз – ДЦП. Артист не помнит, как вышел на сцену и провел мероприятие.

"Помню, что было ощущение, будто меня окатили водой. Невозможно описать чувства, которые я испытал в тот момент. Мне уже тогда не была интересна слава. Считал, что жизнь сложилась не так, как мне того хотелось. Но у Аллаха были свои планы. И сейчас я понимаю, что это был даже не экзамен, который был послан Богом, а дар. Наша дочь – это цветок нашей семьи. Мне кажется, что счастье, благополучие, которое мне дарит Бог, все это ради моей дочери", – рассказал Тореали.

Весной 2025 года Торегали Тореали отменил все концерты. Информация о причинах была разная: из-за болезни самого артиста и из-за болезни его сына. Семья Тореали воспитывает шесть детей.