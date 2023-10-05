Что известно о доценте кафедры артиллерии Военного института Евгении Оркушпаеве

Задавались ли вы вопросом, каким же должен быть настоящий учитель? Ведь наличия диплома, чтобы стать профессионалом своего дела, недостаточно.

Настоящий педагог – это человек, который любит свою работу и способен не только передать знания, умения и навыки, но и наделенный чувством ответственности.

Именно таким является полковник Евгений Оркушпаев – доцент кафедры артиллерии Военного института Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова.

Евгений Михайлович принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения будущих офицеров.

Про таких людей говорят, что они работают "с огоньком", отдавая делу всего себя.

Родом полковник Евгений Оркушпаев из села Алексеевка Восточно-Казахстанской области. Вырос он в многодетной семье, где родители были примером трудолюбия и ответственности.

Рядом с поселком, где проживала семья Оркушпаевых, дислоцировалась пограничная застава. Каждый день сельские дети бегали посмотреть на пограничников. И в один из таких дней, солдат пограничник подарил маленькому Жене солдатские погоны. Придя домой Евгений, пришил погоны на плечи выходного пиджака и долгое время с гордостью носил их.

С того дня у маленького мальчика в душе родилась мечта – стать офицером.

Через годы детская мечта привела его в Карагандинскую Республиканскую школу "Жас улан" имен Дважды Героя Советского Союза Т.Бигельдинова, которую он окончил на "отлично", затем в 1999 году он поступил в Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан (ныне Военный институт Сухопутных войск) по специальности командно-тактическая артиллерии.

После окончания Военной академии Евгений Михайлович прошел должности от командира взвода - старшего офицера на реактивной артиллерийской батарее реактивного артиллерийского дивизиона до командира самоходного артиллерийского дивизиона, затем в конце 2009 года он был назначен преподавателем кафедры артиллерии Военного института Сухопутных войск. И вот уже 15 лет полковник Оркушпаев занимается преподавательской деятельностью.

"Чем интереснее самому преподавателю предмет, тем успешнее он сможет научить курсантов мудростям военной науки. Искреннее желание педагога передать свои знания, причем не только успешным на курсе, с которыми, безусловно, проще и интереснее работать, но сделать так, чтобы даже самый слабый смог освоить материал. Для этого преподаватель должен иметь методику, которая поможет ему предмет из разряда "скучного и сложного" перевести в "сложный, но интересный". И это главная задача каждого преподавателя. Педагог должен быть справедлив и терпелив. Обучаемые чувствуют это очень хорошо, и всегда безошибочно выбирают в качестве "любимых" тех преподавателей, у которых "горят глаза" во время объяснения даже самого сложного материала. Терпение – основная добродетель учителя, ведь зачастую ему приходится по нескольку раз повторять один и тот же материал, чтобы разъяснить его", – считает Евгений Михайлович.

Курсанты в своем преподавателе ценят не только профессиональные качества. Но и его личность, ведь Евгений Михайлович уверенный в себе, целеустремленный, успешный человек, разбирающийся не только в своей узкой профессиональной сфере, но эрудированный и начитанный, - это объект для подражания, символ ценности знаний. Добродушное отношение к курсантам, принципиальность, честность, умение точно и в срок выполнять приказы высшее стоящего руководства, стремление к самообразованию являются отличительными чертами полковника Оркушпаева среди сослуживцев.

Фото: пресс-служба ВИСВ/Аида Бектурова

Кроме преподавательской деятельности Евгений Михайлович сегодня вместе с будущими офицерами занимается научной деятельностью. Создание перспективных образцов вооружения и военной техники определяет новые требования к военным специалистам, при этом важной задачей становится подготовка офицерских кадров, способных к инновационной научной деятельности. Для этого профессорско-преподавательский состав кафедры артиллерии, под руководством доцента кафедры полковника Оркушпаева целенаправленно развивают у курсантов творческое мышление, учат будущих офицеров самостоятельно приобретать знания, генерировать научные и технические идеи.

Основная цель военно-научной работы – это повышение уровня профессиональной квалификации курсантов.

В начале 2023 года под началом Евгения Михайловича было проведено военно-научное исследование "Определение установок для стрельбы с помощью мобильного приложения "ArtKZ". В разработке исследования участвовали выпускник 2023 года Военного института Сухопутных войск лейтенант (на момент исследования курсант 4 курса) Баймуханбет Раимбек и сын полковника Евгения Михайловича Оркушпаев Динмухаммед.

Мобильное приложение "ArtKZ" предназначено для вычисления расчетов определения установок для стрельбы артиллерии через аналитический метод расчета, что позволяет достичь точности определения исчисления установок и поражения цели без ее пристрелки. Приложение не загружено лишними сведениями, позволяет обычному пользователю по запросу интерфейса программы вводить исходные данные для получения результата. Приложению не нужен интернет или локальная сеть. Требуется только смартфон (планшет, ноутбук) поддерживающий программы Android, Windows. Данные мобильного приложения "ArtKZ" позволяют в течение нескольких секунд выполнять сложные повторяющие вычисления по заранее введенной программе. Кроме того, имеется возможность ввода данных и получения результата на казахском языке.

В мае 2023 года в Республиканском военно-научном конкурсе "Каһарман" среди курсантов и студентов высших военных и республиканских высших учебных заведений военно-научное исследование "Определение установок для стрельбы с помощью мобильного приложения "ArtKZ" заняло 2 место. В научном конкурсе приняло участие 15 исследовательских работ.

Кроме научной работы, в свободное от службы время полковник Оркушпаев занимается восточным единоборством, увлекается чтением исторической литературы.

Прекрасный семьянин, вместе с супругой Гульмирой воспитывают двоих детей, сына Динмухаммеда и дочку Жулдыз.

Автор: Аида Бектурова, пресс-служба ВИСВ