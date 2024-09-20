Тест: Хорошо ли вы знаете самых известных чемпионов в истории мирового спорта?
Фото: freepik
Именитые отечественные и зарубежные спортсмены не только добились впечатляющих успехов на международной арене, но и вдохновили новое поколение атлетов, задав им определенную планку. Их достижения и преданность своему делу сделали из них настоящих мировых легенд спорта.
Zakon.kz предлагает пройти тест и проверить знания о карьере чемпионов.
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