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Тест: Хорошо ли вы знаете самых известных чемпионов в истории мирового спорта?

Тест: Хорошо ли вы знаете самых известных чемпионов в истории мирового спорта?, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 18:14 Фото: freepik
Именитые отечественные и зарубежные спортсмены не только добились впечатляющих успехов на международной арене, но и вдохновили новое поколение атлетов, задав им определенную планку. Их достижения и преданность своему делу сделали из них настоящих мировых легенд спорта.

Zakon.kz предлагает пройти тест и проверить знания о карьере чемпионов.


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