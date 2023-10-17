ВТБ (Казахстан) расширяет зону премиум-обслуживания на пять городов

ВТБ (Казахстан) расширил географию офисов "Привилегия" в Республике. Специальные зоны обслуживания клиентов состоятельного сегмента появились в Актау, Павлодаре, Петропавловске, Уральске и Усть-Каменогорске. Воспользоваться сервисом могут граждане Казахстана и стран ЕАЭС.

В начале года банк запустил первые офисы "Привилегии" в Алматы, Астане, Шымкенте и Караганде. На текущий момент их количество достигло девяти по всей стране.



"Привилегия" открывает доступ к премиальным услугам банка: индивидуальное обслуживание, персональные условия и высокий уровень сервиса. В специальной зоне клиент может открыть и пополнить депозит, счет или карту "Мир", купить или продать рубли по выгодному курсу. В отдельной кассе можно обналичить средства.

За каждым владельцем пакета "Привилегия" закреплен персональный менеджер с возможностью выезда. Услуга также предусматривает бесплатное обслуживание членов семьи держателя пакета.

"После запуска в начале этого года первых офисов "Привилегии" банк получал запрос от клиентов состоятельного сегмента на их открытие в других городах страны. Поэтому мы расширяем географию этого формата в Республике. Сервис в первую очередь ориентирован на вкладчиков, которые хотят взаимодействовать с закрепленным менеджером и иметь доступ к персональным условиям обслуживания и кассе. Сегодня доля депозиторов-клиентов, которые открыли вклады в офисах "Привилегия" в портфеле банка достигла 5% и продолжает стабильно увеличиваться. С появлением новых точек мы прогнозируем кратный рост этого показателя. Отметим, что лидерами по количеству клиентов на текущий момент являются офисы в Алматы, Астане и Караганде". Директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ в Казахстане Мария Блбулян

Зоны обслуживания "Привилегии" расположены в филиалах банка по адресам:

г. Алматы, ул. Гоголя, 39 А;

г. Астана, ул. Достык, 12;

г. Шымкент, ул. Туркестанская, 65;

г. Караганда, ул. Бухар Жырау, 75 Г;

г. Актау, 12 мкр, здание 79/1 (БЦ Меридиан);

г. Павлодар, ул. Сатпаева, 40/2;

г. Петропавловск, ул. Абая Кунанбаева, 65;

г. Уральск ул. Курмангазы, 161;

г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 21.



Получить подробную консультацию по условиям пакета можно по номеру 5050

Лицензия АРРФР РК № 1.2.14/39 от 03.02.2020 г.