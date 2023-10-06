В 10 городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Фото: Zakon.kz
В пятницу, 6 октября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, ночью в Актау, Караганде, Павлодаре, Риддере, Семее, Темиртау, Усть-Каменогорске, а также в Астане, Алматы, сообщает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается резкая смена погоды.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript