В 10 городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Фото: Zakon.kz

В пятницу, 6 октября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, ночью в Актау, Караганде, Павлодаре, Риддере, Семее, Темиртау, Усть-Каменогорске, а также в Астане, Алматы, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается резкая смена погоды. Читайте также Появились новые подробности в деле об изнасиловании трехлетних сестер в Алматинской области

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