В Кызылорде состоялся бизнес-форум "Арманда"
Фото: pixabay
Международный образовательный бизнес-форум "Арманда" прошел в Кызылорде
Как говорится в публикации "Хабар 24", в нем участвовали общественники и медиаменеджеры.
Они обсудили исчезающие профессии, новые востребованные виды деятельности, а также не остались без внимания важные социальные темы: семейные ценности, гендерное равенство и роль женщины в обществе. Участники обсудили и влияние идентификации на казахстанское общество.
"Большая проблема, которая выходит на передний план, – это безработица среди молодежи. И этот регион – не исключение. Но сейчас появляются новые профессии: к примеру, мобилография, эксперты по кибербезопасности. И заработная плата у них хорошая. Время показало, что за IT-сферой будущее".Ляйля Султанкызы, общественный деятель
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