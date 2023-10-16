В Кызылорде состоялся бизнес-форум "Арманда"

Международный образовательный бизнес-форум "Арманда" прошел в Кызылорде

Как говорится в публикации "Хабар 24", в нем участвовали общественники и медиаменеджеры.

Они обсудили исчезающие профессии, новые востребованные виды деятельности, а также не остались без внимания важные социальные темы: семейные ценности, гендерное равенство и роль женщины в обществе. Участники обсудили и влияние идентификации на казахстанское общество.